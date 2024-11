694 vuilniszakken afval in de Kwade Hoek

In de afgelopen twaalf maanden hebben ruim 40 vrijwilligers 4859 kilo afval van het strand van de Kwade Hoek geraapt, blijkt uit informatie van Natuurmonumenten. Deze hoeveelheid komt overeen met 694 vuilniszakken en is vergelijkbaar met die van het seizoen 2021/2022. Sinds de monitoring in 2019/2020 is er nog geen duidelijke vermindering in de hoeveelheid afval te zien.

Het afval wordt verzameld door wandelaars die spontaan afval van het strand meenemen naar de jutbak, individuele afvalrapers en vrijwilligers die afkomen op de opruimdagen, die acht keer per jaar door Natuurmonumenten worden georganiseerd. De fanatiekste raper, Elly Biesheuvel, neemt in haar eentje een derde van het gehele gebied voor haar rekening en ruimt ongeveer de helft van het afval op.



