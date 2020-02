7,5 miljoen voor een sterkere Zuid-Hollandse Delta

Het samenwerkingsverband Zuid-Hollandse Delta en het Rijk sluiten een Regio Deal. Met deze deal investeert het Rijk 7,5 miljoen in het versterken en verbeteren van de kwaliteit van leven, werken en wonen in de regio. In de Zuid-Hollandse Delta werken de gemeenten op de eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten samen aan een aantal grote opgaven.

In een Regio Deal werken Rijk en regio samen aan gebiedsgerichte opgaven om de kwaliteit van leven, werken, wonen, ondernemen, veiligheid, onderwijs en recreëren in regio’s verspreid over Nederland te vergroten. Het Rijk heeft in totaal 180 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Regio Deals waarmee de ‘brede welvaart’ in Nederland wordt versterkt.

Om duurzaam en innovatief te groeien wil de Zuid-Hollandse Delta de economische structuur versterken en het woon- en leefklimaat verbeteren. Met de extra investering van het Rijk kan de regio deze opgaven sneller en beter aanpakken. De eilanden in de Zuid-Hollandse Delta vinden elkaar op de thema’s agrifood, arbeidsmarkt, duurzaamheid, landschap en toerisme. Deze thema’s zijn uitgewerkt in concrete projecten.

De Regio Deal is de eerste samenwerking op het niveau van de Zuid-Hollandse Delta waarin de drie eilanden gezamenlijk naar buiten treden. Het is daarmee de start van een samenwerking om samen te werken aan de belangen van ruim 300.000 inwoners. De eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten bestaan uit de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee, Nissewaard en Westvoorne.