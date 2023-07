77,6% stemt voor een aardgasvrij Stad aan 't Haringvliet

Vrijdagavond 30 juni 2023 om 20:00 uur werd de voorlopige uitslag van de draagvlakmeting Stad Aardgasvrij bekendgemaakt. 77,6% van de Stadtenaren met een aardgasaansluiting stemde voor. Dat betekent dat er voldoende draagvlak is voor een aardgasvrij Stad aan ’t Haringvliet vanaf 2025 en daarmee de collectieve overstap naar groene waterstof of een eigen aardgasvrije oplossing. 6,4% stemde tegen en 15,2% stemde niet. Niet stemmen telde als een nee-stem. De uitkomst betekent dat het project verder gaat met de uitwerking van het plan.

Nadat de voorlopige uitslag bekend werd vertelde wethouder Jaap Willem Eijkenduijn trots: “Dit is een heel belangrijk moment in de energietransitie. De positieve uitkomst zorgt ervoor dat Stadtenaren een groot voorbeeld zijn voor de rest van Nederland en Europa.” Stella Braber, inwoner en één van de initiatiefnemers van Stad Aardgasvrij: “Ik ben heel blij met deze positieve uitslag. Dit betekent dat er veel steun is van onze dorpsgenoten voor het plan voor een aardgasvrij Stad aan ’t Haringvliet in de nabije toekomst. Alle inwoners, ondernemers en bestuurders in Stad aan ’t Haringvliet: heel erg bedankt voor jullie betrokkenheid!”

Het project gaat verder

De opkomst was hoog met 84,8% en van de stemmers was 91,5% voor. Nu er voldoende draagvlak is, kan het project verder. Na de zomervakantie worden de beloften Veilig of anders niet, Altijd warm, Betaalbaar, Groen, Het mag, Het kan en Vertaalbaar verder uitgewerkt. Als aan alle beloften is voldaan, wordt in de winter van 2024 het ombouwplan van aardgas naar waterstof gemaakt. Naar verwachting worden in de zomer van 2025, maar uiterlijk in 2030, de bestaande aardgasaansluitingen omgebouwd naar waterstofaansluitingen. Dan is Stad aan ’t Haringvliet het eerste dorp in Nederland dat met groene waterstof wordt verwarmd. Uniek in Nederland en zelfs in Europa. De lessen en ervaringen die hier worden opgedaan zijn belangrijk. Hierdoor kunnen in de toekomst andere dorpen of wijken mogelijk overstappen op groene waterstof en aardgasvrij worden.

Vaststelling uitslag en bezwaarperiode

De uitkomst van de draagvlakmeting is nu nog voorlopig en wordt in september vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna volgt een periode van drie maanden waarin inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bezwaar kunnen maken. Het bezwaar kan net zoals bij normale verkiezingen officieel alleen gaan over het proces van de draagvlakmeting. Maar ze gaan ook graag met mensen in gesprek die andere bezwaren of zorgen hebben.

Over Stad Aardgasvrij

In 2017 startte een groep inwoners uit Stad aan ’t Haringvliet het initiatief Stad Aardgasvrij. Zij zochten samen met de gemeente naar duurzame manieren om het dorp van het aardgas af te kunnen halen. Groene waterstof bleek een goede optie. Vooral omdat het dorp uit veel oudere woningen bestaat. Met waterstof kunnen ook deze woningen goed verwarmd worden. Samen met de partners Energieloket Goeree-Overflakkee, Essent, Gasunie, gemeente Goeree-Overflakkee, Greenpoint Group, H2GO, provincie Zuid-Holland, Stedin en woningcorporatie Oost West Wonen werken de initiatiefnemers aan het plan.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws