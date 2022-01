79-Jarige vrouw uit Middelharnis nog steeds vermist

De 79-jarige Maria uit Middelharnis is nog steeds vermist. Op vrijdag 14 januari 2022 werd de politie ondersteund door het Veteranen Search Team. Deze mensen reizen het hele land door om te ondersteunen bij zoekacties naar mensen die door hun geliefden worden gemist.

De zoekactie van de politie samen met het Veteranen Search Team op vrijdag 14 januari heeft helaas niks opgeleverd. Aan de energie en inzet van het team heeft het in ieder geval niet gelegen.

Maria is dus nog steeds vermist vanuit Middelharnis op de Berkenlaan. Ze is daar vrijdagochtend 7 januari voor het laatst gezien. Wie heeft haar de laatste dagen nog gezien of heeft andere informatie voor het onderzoek? De familie en de politie maken zich zorgen om haar. Maria is een verzorgde slanke vrouw van 1.70 meter lang. Ze draagt een bril en heeft grijs haar. Zie je haar of heb je andere relevante informatie, bel dan 112.