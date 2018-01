7e Tulpenwandeltocht met prachtige routes

Zaterdag 14 april 2018 staat al weer de 7e Tulpenwandeltocht door polders en over dijken rond Middelharnis op de agenda. Start en finish zijn traditiegetrouw bij MSV&AV Flakkee aan de Oostplaatseweg in Middelharnis.

De te wandelen afstanden tijdens deze editie zijn 10, 17,5, 25 en 40 km. De twee langste afstanden starten vanaf 8:00 uur, de overige vanaf 9:00 uur. De organisatie heeft vier prachtige routes vastgesteld. Op veler verzoek bestaat weer de mogelijkheid om de route van de 25 km in de middag te fietsen. Na het succes van vorig jaar wordt er ook dit keer weer samengewerkt met Eilandmarketing van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Een van de lokale goede doelen voor deze editie is Stichting Best Buddies Goeree-Overflakkee. Een ander goede doel betreft stichting De Klup, die in 2018 al weer 30 jaar bestaat. Vanwege de vele verzoeken om veel tulpenvelden te mogen bewonderen worden de deelnemers aan de 10km vanaf het terrein van AV Flakkee opnieuw per bus en taxibusjes vervoerd naar een tulpenrijkgebied nabij Nieuwe Tonge. Ze wandelen vanaf daar o.a. door kleurrijke polders en mooie natuur naar de kantine van AV Flakkee. Langs de route liggen minstens zes tulpenvelden en de route voert niet of nauwelijks door de bebouwde kom. Deelnemers aan de langste afstanden komen heel veel tulpenvelden tegen. Op het terrein van Mastenbroek Bloembollen in Sommelsdijk wordt voor het eerst een stempelpost ingericht. Andere stempelposten worden ingericht bij Modelvliegclub SDGO, café de Tram, Manege Oostmoer en jachthaven Atlantica in Stad aan ’t Haringvliet.

De opbrengst van het inschrijfgeld en de sponsoring komt geheel ten goede aan de genoemde lokale goede doelen. Nadere informatie is te verkrijgen via www.facebook.com/tulpenwandeltocht en de website van AV Flakkee (www.avflakkee.nl).