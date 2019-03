800 liter zwerfafval geraapt bij schoonmaakactie Ouddorp Duin

Tijdens de schoonmaakactie van Ouddorp Duin in het kader van de Landelijke Opschoondag op zaterdag 23 maart 2019 is er in twee uur tijd maar liefst 800 liter zwerfafval geraapt in de omgeving van het recreatiegebied. De medewerkers van de samenwerkende bedrijven van Ouddorp Duin werden hierbij geholpen door een grote groep enthousiaste vrijwilligers.

Na een warm welkom met koffie en appelflappen en een sportieve warming-up kon de actie van start gaan. Gewapend met prikstokken en vuilniszakken trokken de deelnemers in drie groepen vanaf het strandplein richting de duinen. Tijdens een 1,5 uur durende wandeling is al het zwerfafval dat werd aangetroffen verzameld. Bij terugkomst leverde dit een grote stapel vuilniszakken op van in totaal ongeveer 800 liter. Ouddorp Duin spreekt hiermee van een groot succes en dankt alle vrijwilligers voor hun inzet tijdens deze actie.

Komend weekend neemt Ouddorp Duin opnieuw deel aan een initiatief in het kader van duurzaamheid, het internationale evenement Earth Hour. Op zaterdag 30 maart kunnen er van 9:00 tot 18:00 uur in binnenspeeltuin Spelen&Zo lampions gemaakt worden voor de lampionoptocht die om 20:00 uur begint. Voor aanvang van de tocht worden er ook lampions verkocht. De optocht eindigt bij het kampvuur dat van 20:30 tot 21:30 uur brandt om aandacht te vragen voor de klimaatveranderingen.