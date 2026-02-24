Reservist Bart: "Je doet unieke ervaringen op die je in het dagelijks leven nooit zou meemaken"

Op woensdag 4 februari 2026 is Koningin Máxima begonnen aan haar opleiding tot reservist. Je begint hieraan als soldaat en krijgt een opleiding die bestaat uit alle praktische en theoretische militaire onderdelen die nodig zijn om reservist te worden. Voorbeelden hiervan zijn zelfverdediging, schietvaardigheid en kaartlezen. In Zuid-Holland zijn er 2.081 reservisten, waaronder Dirkslander Bart van ’t Geloof.

Door Connie Bestman

Reservisten spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van de gewone krijgsmacht. Ze zijn inzetbaar voor militaire dienst en actief bij alle onderdelen van Defensie. Dit gebeurt meestal naast een normale baan. Het is vrijwillig, maar er is een aantal verplichte bijeenkomsten per jaar, zoals deelname aan oefeningen en het bijhouden van militaire basisvaardigheden. Reservisten worden onder meer ingezet als bewaking, hulp bij rampen, maar ook als oefenvijand bij oefeningen.

Inzetten voor veiligheid

Eén van deze duizenden mensen is de 23-jarige Bart van ’t Geloof. Hij werkt in het onderwijs en studeert Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen verkiesbaar voor de SGP. Toch heeft hij nog tijd gevonden om reservist te zijn bij het Korps Nationale Reserve. “Ik vind het belangrijk om me op verschillende manieren in te zetten voor de samenleving en voor de vrede en veiligheid van Nederland”, vertelt hij.

Na zijn aanmelding in 2023 bij de Koninklijke Landmacht is hij in januari 2024 begonnen aan de basisopleiding. “Sindsdien ben ik actief bij de Alfa-compagnie van het 30 Infanteriebataljon Bewaken en Beveiligen van het Korps Nationale Reserve in Vlissingen.” Ook zijn broer is reservist en via hem kwam Bart in aanraking met het Korps. “Ik was al langer op zoek naar een manier om me maatschappelijk in te zetten. Zeker sinds de Russische inval in Oekraïne en de toegenomen spanningen in Europa voelde ik sterk de behoefte om mijn steentje bij te dragen aan de vrede en veiligheid van ons land.”

Beveiligen bij de NAVO-top

Gemiddeld heeft hij zo’n drie bijeenkomsten per maand. Dit kan ’s avonds zijn of in het weekend. Tijdens deze momenten trainen ze zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden. Ook wordt er toegewerkt naar grotere trainingen die een paar keer per jaar plaatsvinden. Naast deze trainingen wordt hij ook daadwerkelijk ingezet. “We verzorgen de bewaking en beveiliging van militaire activiteiten, bijvoorbeeld rondom de NAVO-top in Den Haag of bij de doorvoer van buitenlands militair materieel via Nederlandse havens. Daarnaast hebben we ook ceremoniële taken, zoals het vormen van een erewacht bij herdenkingen. Dit jaar hopen we zelfs de wacht tijdens Prinsjesdag te verzorgen. Dat zijn momenten die veel indruk maken en die ik persoonlijk heel bijzonder vind.”

Hoewel bijna iedereen zich kan aanmelden als reservist, zijn er wel een paar voorwaarden. Zo moet je tussen de 18 en 55 jaar zijn en beschikken over een bepaalde basisfitheid. De rest leer je tijdens de opleiding. Bart kan het in ieder geval iedereen aanraden. “Je doet unieke ervaringen op die je in het dagelijks leven nooit zou meemaken. Tegelijkertijd lever je een directe bijdrage aan de vrede en veiligheid in Nederland.” Met zijn enthousiasme hoopt Bart anderen te laten zien dat reservist worden niet alleen een bijzondere uitdaging is, maar ook een kans om jezelf te ontwikkelen en iets te betekenen voor de samenleving.

