Dertiende GO Tulpentocht mikt op nieuw record langs bloeiende polders

De voorbereidingen voor de dertiende editie van de GO Tulpentocht zijn in volle gang. Op zaterdag 11 april 2026 trekken wandelaars en fietsers weer de polders rond Middelharnis en omstreken in om te genieten van de kleurrijke tulpenvelden. De organisatie hoopt het recordaantal deelnemers van vorig jaar te evenaren.

Deelnemers kunnen kiezen uit drie wandelafstanden: 11, 19 en 26 kilometer. De 11 kilometer start om 10:00 uur, de langere afstanden om 08:00 uur. Net als vorig jaar worden deelnemers aan de kortste afstand met bussen naar de startlocatie bij Stad aan het Haringvliet gebracht, zodat ook zij langs uitgestrekte tulpenvelden wandelen. Voor fietsers is er een route van 35 kilometer, die ook geschikt is voor scootmobielen.

De exacte routes verschillen ieder jaar, omdat tulpen niet twee jaar achter elkaar op dezelfde grond mogen worden geteeld. Dat vraagt volgens de organisatie om nauwkeurig speurwerk in de polder. Vrijwilliger Wim Zuydijk weet daar alles van. Als ervaren wandelaar en betrokken organisator helpt hij bij het uitzetten van de routes. “Ik heb bij de post gewerkt en ken elk weggetje op het eiland. Dat maakt het makkelijk om een route uit te stippelen,” vertelt hij. Zodra bekend is waar de tulpen worden gepoot, trekken de organisatoren eropuit om de velden in kaart te brengen en vervolgens de bewegwijzering te plaatsen. Zuydijk liep op één na alle edities mee.

Ook medeorganisator André Melissant benadrukt dat het uitzetten van de route afhankelijk is van de ligging van de tulpenvelden. “We moeten lopend en fietsend kijken waar ze liggen. Je wordt er bijna expert in,” vult organisator Erik Peeman aan. “Aan de manier waarop een stuk land erbij ligt, zie je vaak al of er tulpen zijn ingezaaid. Het is letterlijk een rondje door de polder maken en op de kaart aankruisen waar de velden liggen.”

In 2025 namen ruim 2.500 deelnemers deel aan de tocht. De organisatie hoopt dat aantal opnieuw te halen, met wandelaars en fietsers uit binnen- en buitenland die naar Goeree-Overflakkee komen om de bloeiende velden te bewonderen. Inschrijven is mogelijk via www.gotulpentocht.nl.

