Gemeente wil meer grip op huisvesting arbeidsmigranten

Het onderwerp arbeidsmigranten op grote woonlocaties is de afgelopen maanden al vaker besproken door de gemeente. Op donderdag 12 februari 2026 is er tijdens de presentatieavond dieper ingegaan op het beleidsplan 'Huisvesting Arbeidsmigranten – Grip krijgen'.

Adviseur Ruimtelijke Ordening Ruben van de Zande vertelde in zijn presentatie dat het plan al in 2021 is gemaakt. Inmiddels is er behoefte aan een update. Ook is er sinds juli 2023 een nieuwe wet: de Wet goed verhuurderschap. Door deze wet hebben gemeenten meer mogelijkheden om regels te stellen voor huisvesting. De gemeente wil daarom vaker overleggen met werkgevers van deze mensen. Ook worden misstanden sneller en strenger aangepakt.

Een belangrijk onderdeel van het plan is beter inzicht krijgen in de groep arbeidsmigranten. Uit een onderzoek uit 2015 bleek dat er toen 1.250 arbeidsmigranten op Goeree-Overflakkee werkten. "We varen momenteel een beetje in de mist”, geeft de adviseur het gebrek aan concrete, actuele cijfers aan. De gemeente wil achterhalen hoeveel buitenlandse werknemers hier precies wonen en werken, maar ook hoeveel buitenlandse werknemers onze economie nodig heeft. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is een speciale app. Momenteel krijgen arbeidsmigranten een tijdelijk BSN-nummer in Goes of Rotterdam. De bedoeling is dat zij zich gaan aanmelden bij de gemeente Goeree-Overflakkee, zodat er zicht is op de werknemers en problemen sneller kunnen worden aangepakt.

Doorstroommonitor

Al eerder is het ontmoedigen van wonen in de dorpskernen behandeld. Ook wordt in het plan vermeld hoe de gemeente dit wil aanpakken. Als in een huis geen gezin woont, maar een grote groep mannen of vrouwen samenleeft, kan de gemeente actie ondernemen. Met regels in het bestemmingsplan Wonen en Parkeren kan hierop veel beter worden gehandhaafd. Vervolgens kunnen ze worden begeleid naar de grootschalige locaties.

Ook als een afgegeven vergunning verloopt, zijn er mogelijkheden om deze bewoning te beëindigen. De adviseur geeft aan dat dit niet binnen zeer korte tijd geregeld is, maar dat het wel moet zorgen voor meer doorstroming, zodat woningen terugkomen op de gewone markt. Met de doorstroommonitor is te zien hoeveel woningen dit daadwerkelijk oplevert. Een ander dwangmiddel is de bestuurlijke boete. “Een stok om mee te slaan”, zoals Van de Zande het noemt. Hiermee kunnen boetes worden uitgedeeld bij slecht verhuurderschap. De hoop is dat dit ondernemers afschrikt die slechte huisvesting verzorgen of zich niet aan de regels houden.

Om al deze plannen uit te voeren, wordt het team Veiligheid en Handhaving uitgebreid. De kosten hiervoor worden betaald door de toeristenbelasting die de arbeidsmigranten moeten betalen. Dit is € 2,- per nacht. Het eerste jaar kost dit nog extra geld, maar na een paar jaar verwacht de gemeente dat het geld oplevert. Van de Zande vertelt dat volgens een voorzichtige begroting al uitgegaan is van € 63.800,- in 2028. Naast eventuele straffen, wil de gemeente ook actief stimuleren om te verhuizen naar de locaties. Hiervoor wordt een campagne gestart met positieve verhalen over het wonen daar.

Als de gemeenteraad op donderdag 5 maart 2026 akkoord gaat met het plan, begint het college daarna met de uitvoering.

Door Internetredactie Omroep Archipel