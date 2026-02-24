Podcast EilandKunst over het succes van het Vitrineproject van Stichting Podium

In een nieuwe aflevering van de podcast Eilandkunst kijken Bas de Vos en Hans Lammers terug op de geschiedenis en het aanhoudende succes van het Vitrineproject van Stichting Podium. Zij vertellen hoe dit initiatief bijna twintig jaar geleden klein begon en is uitgegroeid tot een eilandbreed project dat kunst en persoonlijke verzamelingen op een laagdrempelige manier naar de inwoners van Goeree-Overflakkee brengt.

De aflevering is te beluisteren via Spotify, Amazon Music en Apple Podcasts.

Het Vitrineproject ontstond in 2005 vanuit de wens van de toenmalige huisarts Herman Maas uit Stad aan ’t Haringvliet om verzamelingen van inwoners "beleefbaar" te maken in de openbare ruimte. Wat begon met twaalf vitrines, is inmiddels uitgegroeid naar twintig locaties verspreid over het hele eiland, waaronder zorginstellingen, bibliotheken en scholen. De focus ligt op het aanbieden van kunst en cultuur "om de hoek", variërend van professionele kunstwerken tot persoonlijke hobby's zoals verzamelingen Dinky Toys, spaarpotten of stoommachines. Het doel is om mensen te raken met herkenbare en nostalgische objecten die dicht bij het dagelijks leven staan.

Achter de schermen wordt het project gedragen door een actieve groep vrijwilligers, de zogenaamde “wisselaars”. Zij zorgen ervoor dat de collecties ongeveer elke zes weken van locatie wisselen, waarbij de inhoud tussen de verschillende dorpskernen rouleert. Dit proces vraagt om grote zorgvuldigheid; zo worden er eerst proefopstellingen en foto's gemaakt om te garanderen dat de inrichting op elke nieuwe plek precies klopt. De sterke inzet van deze vrijwilligers, waarvan sommigen al vanaf het eerste uur betrokken zijn, is de belangrijkste kracht van het project. Basisscholen betrekken de vitrines inmiddels zelfs bij hun lesprogramma, waarbij leerlingen vaak enthousiast staan te wachten wanneer er een nieuwe collectie binnenkomt.

Deze werkwijze heeft zich in de afgelopen twintig jaar bewezen als een waardevol onderdeel van het lokale erfgoedbeheer. Door de betere spreiding van de vitrines over alle kernen van het eiland, krijgt iedere inwoner de kans om kennis te maken met de diverse verhalen en passies van hun buren. Of het nu gaat om de technische pracht van flessenscheepjes of de geschiedenis van een lokaal bedrijf, het Vitrineproject blijft een podium bieden dat de pareltjes van Goeree-Overflakkee laat glimmen.

Door Internetredactie Omroep Archipel