Programma helpt kinderen van 4 tot 18 jaar op weg naar gezonder gewicht

Gemeente Goeree-Overflakkee biedt samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een nieuw programma aan voor kinderen en jongeren met overgewicht of obesitas. Onder de naam 'Kind naar Gezonder Gewicht' is een programma samengesteld voor een gezondere levensstijl en betere gezondheid.

De aanpak is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die gemotiveerd zijn om actief deel te nemen. Het gaat niet alleen om het gewicht, maar er wordt ook gekeken naar de totale situatie van het kind en het gezin. Zo is er aandacht voor de thuissituatie, school, vrije tijd of eventuele zorgen die invloed kunnen hebben. Een gezin dat meedoet, mag zelf kiezen waar ze aan wil werken en in overleg worden doelen bepaald. Het traject duurt gemiddeld twee jaar, maar is afhankelijk van de wensen en gekozen doelen.

Elk gezin krijgt een vaste contactpersoon. Deze brengt de situatie in kaart, stelt de doelen op en is tijdens het traject het vaste aanspreekpunt. Als het nodig is, kan deze hulpverlener ook andere professionals inschakelen, zoals een kinderleefstijlcoach, fysiotherapeut of sportcoach. Dit gebeurt altijd in overleg. Deelname aan het programma wordt in de meeste gevallen vergoed door de zorgverzekering. Ook als aanvullende ondersteuning geld kost, wordt dit vooraf besproken.

Wie twijfelt of deelname passend is, kan contact opnemen met de jeugdverpleegkundige of de huisarts. Meteen aanmelden kan via de website van CJG Rijnmond, waarna een kennismakingsgesprek volgt. Voor vragen kunt u terecht bij een van de centrale zorgverleners van het CJG.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.



Door Internetredactie Omroep Archipel