Verkeersboetes Goeree-Overflakkee leveren staatskas 3,5 miljoen euro op

Verkeersboetes van Goeree-Overflakkee hebben de staatskas in 2025 ruim 3,5 miljoen euro opgeleverd. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de instantie die de boetes incasseert. Dat is minder dan de 4,1 miljoen euro die het eiland in 2024 opleverde aan boetes.

In 2025 zijn er 40.605 bekeuringen uitgedeeld, waarvan veruit de meeste voor snelheidsovertredingen. Dit bracht bijna 3 miljoen euro op voor de schatkist. De flitspaal op het kruispunt van de N57 bij Goedereede is hierbij al jarenlang de melkkoe voor de staat en was ook het afgelopen jaar weer goed voor het hoogste aantal boetes. De locatie staat bovendien op de derde plaats van meest effectieve flitspalen in de regio.

Daarnaast waren er onder meer 95 bekeuringen voor het niet handsfree gebruiken van de telefoon (36.645 euro) en 105 voor het niet dragen van een gordel. Dit leverde 20.820 euro op.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.



Door Internetredactie Omroep Archipel