 Luister radio: Archipel bij nacht of kijk live TV

Persoon gewond bij ongeval met rijtuig

Foto

Dinsdagmiddag 24 februari 2026 is een persoon gewond geraakt op de Lieve Vrouwepoldersedijk bij Stad aan 't Haringvliet.

Volgens de politie was het slachtoffer met een rijtuig, getrokken door paarden, onderweg over de dijk toen de dieren door nog onbekende oorzaak plotseling op hol sloegen. De bestuurder kwam ten val en raakte gewond. De paarden gingen er daarna vandoor.

Ambulance en politie kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Na behandeling ter plaatse is het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl
📞 Bel naar 0187-682630
💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512
Foutje gezien of twijfel over een advertentie?
Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl. We kijken er graag naar.

Dinsdag 24 februari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Foto
Podcast EilandKunst over het succes van het Vitrineproject van Stichting Podium
Foto
Reservist Bart: "Je doet unieke ervaringen op die je in het dagelijks leven nooit zou meemaken"
Foto
Verkeersboetes Goeree-Overflakkee leveren staatskas 3,5 miljoen euro op
Foto
Meeste bushaltes op Goeree-Overflakkee ongeschikt voor reizigers met beperking
Foto
Dertiende GO Tulpentocht mikt op nieuw record langs bloeiende polders
Foto
Programma helpt kinderen van 4 tot 18 jaar op weg naar gezonder gewicht
Foto
Gemeente wil meer grip op huisvesting arbeidsmigranten
Foto
Staatsbosbeheer zoekt eigenaren van twee achtergelaten zeilboten
Foto
'Dat is kelluf': aandacht voor het Flakkees op Dag van de Moedertaal
Foto
Toeristenbelasting op Goeree-Overflakkee stijgt met zo'n 33%, maar blijft relatief laag