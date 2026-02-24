Persoon gewond bij ongeval met rijtuig

Dinsdagmiddag 24 februari 2026 is een persoon gewond geraakt op de Lieve Vrouwepoldersedijk bij Stad aan 't Haringvliet.

Volgens de politie was het slachtoffer met een rijtuig, getrokken door paarden, onderweg over de dijk toen de dieren door nog onbekende oorzaak plotseling op hol sloegen. De bestuurder kwam ten val en raakte gewond. De paarden gingen er daarna vandoor.

Ambulance en politie kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Na behandeling ter plaatse is het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.



Door Internetredactie Omroep Archipel