Daljaar 2028 komt eraan: waarom het belangrijk is voor de verkiezingen





In 2026 stonden Nederlandse gemeenten voor een bezuiniging van 2,4 miljard euro. Dankzij een extra injectie van 3 miljard euro kunnen ze tijdelijk ademen, maar het daljaar 2028 brengt opnieuw een tekort van 800 miljoen euro, wat een uitdaging vormt voor de nieuwe gemeenteraad.

Vooral de jeugdzorg wordt hard geraakt: gemeenten krijgen 507 miljoen euro minder. Ook de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die ouderen en kwetsbare groepen helpt, blijft onder druk door de vergrijzing en de hogere zorgkosten. Vanaf 2030 komt er extra geld voor deze zorg, 375 miljoen euro per jaar. Maar het is nog niet zeker of dit genoeg is om alle stijgende kosten te dekken.

Invloed van de economie

De financiële situatie van gemeenten hangt ook af van de economie. Gemeenten krijgen geld van de Rijksoverheid via het gemeentefonds. Hoeveel ze krijgen, hangt af van hoe goed het gaat met de economie. In 2025 en 2026 is de verwachting dat de economie en de inflatie hoog zijn, waardoor gemeenten meer geld krijgen. Maar na 2026 wordt de economie minder sterk, en dan krijgen gemeenten minder geld. Dit beïnvloedt direct wat ze kunnen doen.

Keuzes maken

Door de bezuinigingen en de onzekere economie moeten gemeenten de komende jaren moeilijke keuzes maken. Ze moeten kijken welke taken het belangrijkst zijn, efficiënter werken en misschien sommige voorzieningen aanpassen of schrappen. Sommige gemeenten denken zelfs aan het verhogen van lokale belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), zodat ze minder afhankelijk zijn van het geld van de Rijksoverheid.

Verkiezingen als keerpunt

De keuzes van gemeenten hebben direct invloed op het dagelijks leven van inwoners. Bijvoorbeeld op de zorg, de woningbouw en de veiligheid in de wijk. Vanaf 2028 hebben gemeenten minder geld, en moeten ze beslissen wat ze kunnen blijven betalen.

Daarom zijn de gemeenteraadsverkiezingen belangrijk. Ze bepalen wie er in de gemeenteraad komt en welke keuzes er worden gemaakt over geld en voorzieningen. De verkiezingen van 2026 en de jaren daarna zijn cruciaal voor de toekomst van lokale diensten en voorzieningen.

