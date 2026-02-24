Meeste bushaltes op Goeree-Overflakkee ongeschikt voor reizigers met beperking

Bijna 80 procent van de bushaltes op Goeree-Overflakkee is deels of volledig ontoegankelijk voor mensen met een lichamelijke of visuele beperking. Dat blijkt uit een analyse van de NOS en regionale en lokale omroepen. Van de 114 haltes op het eiland zijn er 63 volledig ontoegankelijk (ruim 55 procent) en 27 deels ontoegankelijk voor reizigers met beperking.

In totaal zijn 90 haltes deels of volledig ontoegankelijk, wat neerkomt op bijna 80 procent. Slechts 22 haltes op het eiland voldoen aan de voorwaarden voor volledige toegankelijkheid. De toegankelijkheid van 2 bushaltes is onbekend. Vooral mensen met een visuele beperking ondervinden hinder van de huidige situatie.

Toegankelijkheid

Toegankelijke bushaltes zijn essentieel voor zelfstandig reizen. Voor mensen met een rolstoel of rollator betekent dit onder meer dat de halte bereikbaar moet zijn zonder drempels of opstapjes. Het halteperron moet minstens 1,5 meter breed zijn, 18 centimeter hoog en voldoende lang, zodat reizigers veilig in en uit kunnen stappen. Ook de aansluiting met de omgeving moet zonder obstakels zijn ingericht. Voor mensen met een visuele beperking zijn tastbare en contrasterende elementen cruciaal, zoals een blokmarkering langs de rand van het perron, een geleidelijn over de hele lengte van de bushalte en een instapmarkering op de juiste plek.

Ieder dorp

In vrijwel elk dorp op het eiland zijn bushaltes die niet aan de normen voldoen. De meeste volledig ontoegankelijke haltes bevinden zich in Ouddorp, waar het om 10 haltes gaat. In Den Bommel en in Stellendam zijn 5 haltes volledig ontoegankelijk. Ouddorp is naast het dorp met de meeste toegankelijke bushaltes, ook het dorp met de meeste volledig toegankelijke bushaltes, het gaat hier om 8 haltes. Middelharnis heeft 6 volledig toegankelijke bushaltes.

Wegbeheerders

De bushaltes worden beheerd door verschillende wegbeheerders. Op Goeree-Overflakkee zijn dat de gemeente, het waterschap en Rijkswaterstaat. Opvallend is dat bushaltes die onder beheer vallen van waterschappen het slechtst toegankelijk zijn. Op het eiland beheert het waterschap 32 bushaltes, slechts 2 van hun bushaltes zijn geheel toegankelijk. Dit betekent dat maar liefst 93 procent van de bushaltes onder het beheer van het waterschap in zekere mate ontoegankelijk zijn voor inwoners met een beperking.

Ook de bushaltes van de gemeente scoren laag op toegankelijkheid, van de 65 haltes zijn 52 haltes geheel of deels niet toegankelijk, dit is zo'n 80 procent. De bushaltes van Rijkswaterstaat komen allemaal slecht uit het onderzoek, alle bushaltes zijn volledig ontoegankelijk.

Reactie overheden

Het waterschap Hollandse Delta, verantwoordelijk voor Goeree-Overflakkee, erkent dat veel haltes in slechte staat zijn en wijst erop dat bushaltes slechts een klein deel vormen van het totale wegennet. Aanpassingen worden alleen uitgevoerd tijdens regulier onderhoud, volgens de landelijke richtlijnen voor duurzaam veilige inrichting. Volgens het waterschap is de ruimte om bushaltes op veel locaties beperkt, vooral buiten de bebouwde kom.

Het Platform Gehandicaptenbeleid Goeree-Overflakkee (PGGO) heeft meerdere keren bij de verkeersafdeling van de gemeente aangedrongen op het verbeteren van bushaltes. De gemeente bevestigt dit en erkent de problematische toegankelijkheid van veel van haar haltes. Hoewel er in het verleden pogingen zijn ondernomen om de situatie te verbeteren, blijkt bij sommige haltes de geleidelijn niet goed aan te sluiten op de omgeving, waardoor de halte alsnog ontoegankelijk is.

Daarnaast geeft de gemeente aan dat de ligging en beperkte ruimte op sommige locaties, zoals in Achthuizen, het moeilijk maken om de haltes aan te passen. Toch verwacht de gemeente binnenkort een plan te presenteren waarmee meer bushaltes toegankelijker worden voor mensen met een beperking.

Sinds 2022 werkt de provincie aan een halteverbeterplan, met als doel alle bushaltes voor 2030 toegankelijk te maken.

Door Internetredactie Omroep Archipel