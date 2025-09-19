A Seal ontvangt 500.000ste bezoeker

Zeehondenopvang A Seal in Stellendam heeft op donderdag 11 september 2025 de 500.000ste bezoeker sinds de opening in 2014 mogen verwelkomen. De familie Top (een Nederlandse man, zijn Duitse vrouw en hun twee kinderen) was op dat moment op vakantie in Nederland en werd verrast door de bijzondere mijlpaal.

De familie bracht een bezoek aan de opvang om meer te leren over de zorg voor zeehonden. Tijdens hun rondleiding kregen zij de gelegenheid om van dichtbij mee te maken hoe de dieren worden verzorgd en gerehabiliteerd.

Ter gelegenheid van het jubileumontvangst ontving de familie een kleurrijk boeket bloemen. Daarnaast kregen zij een strippenkaart cadeau, waarmee ze in de toekomst opnieuw de zeehondenopvang kunnen bezoeken. Als extra ervaring mochten ze meewerken met de verzorgers door een handje te helpen bij het voeren van de zeehonden in de buitenbaden.



A Seal zet zich sinds 2014 in voor de opvang van zeehonden langs de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust. Daarnaast wordt het publiek in het bezoekerscentrum geïnformeerd over het belang van zeehonden en hun bescherming. Het team van de opvang is trots op de behaalde mijlpaal en hoopt in de toekomst nog veel meer bezoekers te mogen verwelkomen.

Door Internetredactie Omroep Archipel