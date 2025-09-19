 Luister radio: Archipel bij nacht of kijk live TV

A Seal ontvangt 500.000ste bezoeker

Foto

Zeehondenopvang A Seal in Stellendam heeft op donderdag 11 september 2025 de 500.000ste bezoeker sinds de opening in 2014 mogen verwelkomen. De familie Top (een Nederlandse man, zijn Duitse vrouw en hun twee kinderen) was op dat moment op vakantie in Nederland en werd verrast door de bijzondere mijlpaal.

De familie bracht een bezoek aan de opvang om meer te leren over de zorg voor zeehonden. Tijdens hun rondleiding kregen zij de gelegenheid om van dichtbij mee te maken hoe de dieren worden verzorgd en gerehabiliteerd.

Ter gelegenheid van het jubileumontvangst ontving de familie een kleurrijk boeket bloemen. Daarnaast kregen zij een strippenkaart cadeau, waarmee ze in de toekomst opnieuw de zeehondenopvang kunnen bezoeken. Als extra ervaring mochten ze meewerken met de verzorgers door een handje te helpen bij het voeren van de zeehonden in de buitenbaden.

A Seal zet zich sinds 2014 in voor de opvang van zeehonden langs de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust. Daarnaast wordt het publiek in het bezoekerscentrum geïnformeerd over het belang van zeehonden en hun bescherming. Het team van de opvang is trots op de behaalde mijlpaal en hoopt in de toekomst nog veel meer bezoekers te mogen verwelkomen.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.

Vrijdag 19 september 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Foto
Gemeenteraad kiest definitief voor nieuwbouw gemeentehuis
Foto
College wil 30 tot 50 extra ambtenaren, raad nog verdeeld
Foto
Bosonderhoud voor de bomen en de patrijs
Foto
Inloopspreekuur over natuurbeheerplannen Grevelingenmeer
Foto
Petitie en raadsvragen over situatie zwembad Zuiderdiep
Foto
Ooltgensplaat verwelkomt bezoekers in de Zuiderwaterlinie
Foto
Hartenlief maakt kussentjes voor borstkankerpatiënten
Foto
Sloopwerkzaamheden begonnen voor woningbouwproject Dirksland
Foto
SGP pleit voor behoud van zoet water in Zuiderdiep
Foto
Stellendamse scholen zetten in op verkeersveiligheid