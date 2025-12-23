Glijbaan in nieuw zwembad punt van discussie

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 18 december 2025 is de discussie over het nieuw te bouwen zwembad voortgezet. Centraal stond de vraag of het zwembad wel of geen glijbaan moet krijgen. Ook de toekomst van Zwembad De Gooye in Dirksland, dat na de nieuwbouw moet sluiten, kwam daarbij aan bod.

Een zwembad zonder glijbaan blijkt voor veel partijen minder aantrekkelijk te zijn. Zij hebben dan ook met klem gevraagd de financiële opties hiervoor te onderzoeken. In eerste instantie was besloten een glijbaan niet toe te voegen wegens de jaarlijkse kosten van zo’n 40.000 euro. Volgens wethouder Bruggeman worden deze investeringskosten waarschijnlijk niet terugverdiend door de verkoop van extra kaarten. Zwembad ’t Zuiderdiep in Stellendam moet het recreatiezwembad worden in de ogen van de wethouder, terwijl de Staver vooral het bad wordt voor zwemlessen en zwemclubs.

Na vragen van meerdere partijen is besloten bij de aanbesteding de aanleg van een glijbaan toch als optie mee te nemen. Wethouder Bruggeman: “We gaan het bedrag wat binnen de begroting past als leidinggevend meegeven. Je kunt namelijk de markt ook vragen om hier actief in mee te denken over optimalisaties in zo’n ontwerp. Dan is het maar de vraag of dat gaat lukken, want we hebben wel extra eisen. Blijkt dat het niet kan, dan zullen wij naar de raad terugkomen.”

De Gooye

Het verdwijnen van zwembad De Gooye heeft in Dirksland veel losgemaakt. Verschillende partijen hebben dit naar voren gebracht, ook omdat er twijfel is ontstaan over de andere voorzieningen in het pand, zoals de gymzaal. “Die moeten we hebben voor het gymmen van de school, dus die blijft gewoon gebruikt worden. We kijken daarna welke andere mogelijkheden daar nog zijn” aldus Bruggeman. Wanneer het zwembad eventueel dichtgaat, is nog niet bekend.

