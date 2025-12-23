Vandalisme in Stellendam veroorzaakt duizenden euro's schade

In de nacht van zondag 21 op maandag 22 december 2025 hebben onbekenden in Stellendam meerdere objecten vernield. Ze richtten schade aan verkeersborden, een bushokje en een vuilnisbak. Bij het bushokje werd een zogenaamde sleutel 13 gevonden, een speciaal metalen gereedschap dat soms wordt gebruikt om sloten of schroeven los te maken. Vermoedelijk is dit gebruikt om borden los te schroeven en een ruit te breken.

Het vandalisme leidde tot kapotte ruiten, omvergehaalde verkeersborden, een verplaatste fiets en een uit de grond gerukte vuilnisbak. De totale schade wordt geschat op ongeveer € 5.000,-. Inmiddels heeft de provincie de borden weer teruggeplaatst. De ruit van het bushokje wordt na Nieuwjaarsdag vervangen.

Wie verdachte situaties ziet of tips heeft over de vernielingen, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel