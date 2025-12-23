Veertienjarige uit Dirksland debuteert met jeugdthriller

De 14-jarige Lotte van Oostenbrugge uit Dirksland brengt op 26 december 2025 haar eerste boek uit. Het gaat om een jeugdthriller voor young adults. In het boek, getiteld Schijn bedriegt – Wie spreekt de waarheid?, beschrijft zij hoe een vriendenweekend uitloopt op een reeks verontrustende gebeurtenissen.

Van Oostenbrugge leest zelf graag jeugdthrillers. Ze liet zich inspireren door Nederlandse schrijvers als Mel Wallis de Vries, Cis Meijer en Maren Stoffels. Tijdens een creatieve schrijfopdracht op school ontdekte ze dat ze het leuk vond om zelf verhalen te bedenken. Dat leidde tot het schrijven van haar eerste boek.

Het verhaal volgt vijf vrienden die samen een weekend doorbrengen in een afgelegen huisje in het bos. Wat begint als een ontspannen uitje, verandert wanneer twee van hen tijdens een wandeling verdwijnen. De achterblijvers gaan op zoek, maar vinden geen spoor. De onzekerheid groeit en onderlinge twijfels nemen toe. De vraag wie te vertrouwen is, speelt daarbij een centrale rol.

Met haar debuut richt Lotte zich op jongeren die houden van spanning en mysteries.

