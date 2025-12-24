Graankwartier Fase 1 gaat door, maar zonder sociale huurwoningen

De gemeenteraad heeft op 18 december 2025 het bestemmingsplan Graankwartier fase 1 vastgesteld. Daarmee wordt woningbouw mogelijk in Middelharnis en Sommelsdijk, ten noorden van het havenkanaal. Tegelijkertijd zijn er zorgen over het ontbreken van sociale huurwoningen, mogelijke verkeersknelpunten en de veiligheid rondom nabijgelegen landbouwgronden.

Geen sociale huurwoningen

Het plan richt zich vrijwel volledig op koopwoningen. Woningcorporatie Oost West Wonen neemt niet deel aan het project. De locatie ligt aan de rand van de bebouwde kom. Volgens Oost West Wonen sluit woningbouw op deze plek minder goed aan bij haar beleid, omdat zij de voorkeur geeft aan grotere uitbreidingen of inbreiding binnen bestaande woonwijken. Als enige woningcorporatie op het eiland bepaalt Oost West Wonen zelf waar sociale huurwoningen worden gerealiseerd, mede door het beperkte budget.

In overleg met de provincie is afgesproken dat dit project betaalbare koop- en huurwoningen krijgt, omdat er geen sociale huurwoningen komen. De maximale verkoopprijs voor koopwoningen is € 405.000. Voor betaalbare huurwoningen ligt de kale huur tussen € 900 en € 1.185 per maand.

Bezwaren

D66, vertegenwoordigd door de heer Verlegh, maakte tijdens de vergadering bezwaar tegen het ontbreken van sociale huur. Volgens de partij wordt de grootste maatschappelijke behoefte in de gemeente niet ingevuld en krijgt de koopsector onterecht voorrang boven betaalbare huurwoningen.

De fractie van D66 wees ook op mogelijke verkeersproblemen. Wegen zoals de Joost van de Vonderlaan en de Lange Weg kunnen drukker worden. Een besluit over een randweg die het verkeer kan afwikkelen, is nog niet genomen.

Spuitzonering

Om de zorgen over spuitmiddelen van omliggende landbouwgronden weg te nemen, is er een zone van minimaal 50 meter rondom het plangebied ingesteld. In deze zone mogen boeren geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Zo ontstaat volgens de gemeente voldoende afstand tussen landbouw en woningen, zodat mensen veilig kunnen wonen zonder last te hebben van landbouwactiviteiten.

Het bestemmingsplan werd aangenomen met 25 stemmen voor en 1 tegen. De bouw start naar verwachting in 2026, met een gefaseerde oplevering in 2027.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel