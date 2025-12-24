Vuilniswagen leegt afval op parkeerplaats wegens brand

Woensdag 24 december 2025 is rond 11:40 uur brand ontstaan in een vuilniswagen. De inhoud van de wagen is geleegd op een parkeerplaats aan de Oostplaatseweg op het industrieterrein van Middelharnis.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio was er sprake van een smeulbrand in het afval. De brandweer heeft het afval uit elkaar getrokken en geblust. De afvalverwerker ruimt het afval weer op van de parkeerplaats.

Door Internetredactie Omroep Archipel