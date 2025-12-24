 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Vuilniswagen leegt afval op parkeerplaats wegens brand

Foto

Woensdag 24 december 2025 is rond 11:40 uur brand ontstaan in een vuilniswagen. De inhoud van de wagen is geleegd op een parkeerplaats aan de Oostplaatseweg op het industrieterrein van Middelharnis.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio was er sprake van een smeulbrand in het afval. De brandweer heeft het afval uit elkaar getrokken en geblust. De afvalverwerker ruimt het afval weer op van de parkeerplaats.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.

Woensdag 24 december 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Foto
400 kersthuisjes: een lichtje voor kerst als liefdevol aandenken
Foto
"Ik zei nog: er komt bijna niemand", Coby opent haar deuren
Foto
Jeugdraad Ooltgensplaat op bezoek bij de burgemeester
Foto
Graankwartier Fase 1 gaat door, maar zonder sociale huurwoningen
Foto
Windpark deelt bijna 37.000 euro uit aan buurtprojecten
Foto
Veertienjarige uit Dirksland debuteert met jeugdthriller
Foto
Helikopters Defensie straks laag over Goeree-Overflakkee
Foto
Vandalisme in Stellendam veroorzaakt duizenden euro's schade
Foto
Glijbaan in nieuw zwembad punt van discussie
Foto
Rijden na borrel blijft probleem, ook op Goeree-Overflakkee