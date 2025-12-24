"Ik zei nog: er komt bijna niemand", Coby opent haar deuren

Op Goeree-Overflakkee was dit jaar een speciale adventskalender. Het is geen gewone kalender met chocolade of cadeautjes, maar achter elke deur zat een warme ontmoeting met andere mensen. Het idee kwam van de Emmaüskerk en de Exoduskerk. Het initiatief heet "Met elkaar op weg naar het licht.”

Door Connie Bestman

Inwoners van het eiland konden zich aanmelden en dit leverde binnen twee weken zevenentwintig adressen op verspreid over het eiland. Van koffie drinken in Goedereede tot een bezoek aan het Klooster in Achthuizen. Op tal van plekken gingen deuren open en was het voor zowel bezoeker als bewoner een verrassing wie er achter de deur stond.

André Rieu

Op sommige plekken kwam er een klein gezelschap samen, maar bij een appartement vol kerststallen was het een drukke boel met meer dan dertig bezoekers. Overal was de opkomst anders en werden andere activiteiten gedaan. Bij het Diekhuus kregen Oekraïners bijvoorbeeld taalles. Ze krijgen al een jaar lang elke week les van Heleen van der Meijden. Zij is ook een van de organisatoren van de Levende Adventskalender. Ze vertelt: “Ik vind dat zij wat extra aandacht verdienen. Ze doen zo hun best om de taal te leren. Deze week hebben we een speciaal taalspel waaraan mensen van Goeree-Overflakkee ook kunnen meedoen.” Tijdens het spel praten de deelnemers in een mix van Nederlands en Engels over hun lievelingseten, hobby’s en muziek. Zo blijkt dat pannenkoeken en André Rieu populair zijn bij iedereen.

De deelnemers leren ook over elkaars leven van vroeger en nu. Iryna uit Charkov breide vroeger al en heeft nu bijvoorbeeld meegewerkt aan de Visserstruien van het Streekmuseum. Ook praten ze over Nederlandse oliebollen en kersttradities uit Oekraïne. Dit brengt iedereen dichter bij elkaar. “Heel interessant” en “respect voor hoe goed hun Nederlands al is” zijn veelgehoorde uitspraken na afloop.

Volle huiskamer

Een van de koffie-uurtjes bij de mensen thuis is bij Coby van den Tol uit Sommelsdijk. Zij was na het horen over de Levende Adventskalender meteen enthousiast en meldde zich al snel aan als locatie. “Ik vind het een mooi initiatief en ben zelf ook al bij het huis met de kerststallen wezen kijken en bij het zingen van de kerstliederen in de Exoduskerk”, vertelt Coby in een volle huiskamer. De bedoeling was dat bezoekers zich voor het koffiedrinken zouden aanmelden, maar dat was maar door twee aanwezigen gedaan. De grote opkomst was dus een grote verrassing voor de gastvrouw. “Ik zei gisteren nog tegen iemand dat ze gerust kon komen, want er kwam toch bijna niemand. En moet je het nu eens zien”, zegt ze terwijl ze haar knusse woonkamer rondkijkt waar de aanwezige oudere mannen en vrouwen gezellig met elkaar zitten te praten.

Deze levende adventskalender was een groot succes, zegt initiatiefneemster Heleen. “Mijn man en ik praten elke avond over hoe leuk de dag was. We zijn op zoveel mogelijk plaatsen geweest en overal was het bijzonder op zijn eigen manier.” Of er volgend jaar een nieuwe editie komt, is nog niet bekend. “Eerst moeten we hier nog even van bijkomen!”

