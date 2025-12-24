Jeugdraad Ooltgensplaat op bezoek bij de burgemeester

De Jeugdraad van Ooltgensplaat is dinsdagavond 16 december 2025 feestelijk ontvangen door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. Aanleiding was het winnen van de Landelijke Dorpsvernieuwingsprijs 2025.

De zes leden van de Jeugdraad werden persoonlijk gefeliciteerd door de burgemeester. Volgens de jury van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen onderscheidt Ooltgensplaat zich door de actieve rol van jongeren in de ontwikkeling van het dorp. “Niet alleen op papier, maar zichtbaar in concrete resultaten,” aldus de jury. Een voorbeeld daarvan is de skatebaan, die mede dankzij de inzet van de Jeugdraad tot stand is gekomen.

Burgemeester Grootenboer-Dubbelman sprak ook haar waardering uit voor de samenwerking met ouders en de Dorpsraad. “Door hen serieus te nemen en te ondersteunen zonder over te nemen, ontstaat een echte samenwerking. De Jeugdraad laat zien wat er gebeurt als je jongeren vertrouwen en verantwoordelijkheid geeft. Hun betrokkenheid maakt het dorp sterker, nu en in de toekomst. Zij maken ons trots!”

Het enthousiasme bij de jongeren zelf spat er van af. “Het is hartstikke mooi. Supercool. Echt gaaf. We zijn supertrots, omdat we dit doen voor ons eigen dorp. Ooltgensplaat is van ons. We zetten ons in om het dorp leuker en aantrekkelijker te maken.”

Door het winnen van deze landelijke prijs mag de Jeugdraad Nederland vertegenwoordigen bij de Europese Dorpsvernieuwingsprijs, die in september 2026 wordt gehouden in het Tsjechische Kostelní Lhota.

Door Internetredactie Omroep Archipel