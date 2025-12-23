Helikopters Defensie straks laag over Goeree-Overflakkee

Het kabinet heeft op vrijdag 19 december 2025 besloten dat Defensie meer ruimte krijgt om te oefenen, waaronder het laagvliegen met helikopters, en heeft daarbij Goeree-Overflakkee aangewezen als mogelijk oefengebied. Het besluit van de ministerraad maakt deel uit van het Nationale Programma Ruimte voor Defensie en moet ervoor zorgen dat piloten beter worden voorbereid op situaties met verhoogde dreiging, waarbij laag vliegen nodig is om minder op te vallen.

Goeree-Overflakkee maakt deel uit van een groter aantal nieuwe laagvlieggebieden dat Defensie wil aanwijzen. In totaal komen er acht gebieden bij, naast de twaalf die al bestaan. Deze liggen verspreid over verschillende provincies, waaronder Zuid-Holland en Zeeland. Door de oefeningen over meerdere gebieden te verdelen, wil Defensie de overlast voor inwoners en natuur beperken.

Vergunningen

Voordat het laagvliegen daadwerkelijk kan beginnen, volgt eerst een voorbereidingsfase. In deze periode werkt Defensie de plannen verder uit en worden de benodigde vergunningen aangevraagd. Dit gebeurt in overleg met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee. Defensie heeft aangegeven rekening te houden met beschermde natuurgebieden en dat er niet laag zal worden gevlogen boven aaneengesloten woonwijken en bedrijventerreinen.

Aandacht voor gevolgen

De gemeente Goeree-Overflakkee zegt de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. Wethouder Daan Markwat laat weten dat de gemeente het belang van voldoende oefenruimte voor Defensie begrijpt, maar wijst ook op de beperkte ruimte op het eiland. Volgens hem is het belangrijk dat bij de verdere uitwerking aandacht blijft voor de gevolgen voor wonen, natuur en landschap, recreatie, economie en infrastructuur.

Trainen en oefenen

Volgens het kabinet is extra ruimte voor Defensie nodig door de verslechterde veiligheidssituatie in de wereld. De krijgsmacht wordt uitgebreid met nieuw materieel en extra personeel. Dit vraagt om meer ruimte om te trainen en te oefenen, zowel in Nederland als daarbuiten, zodat Defensie goed voorbereid is op haar taken.

Bijeenkomsten

Voor een aantal onderdelen van het programma is aanvullend onderzoek gedaan. Deze plannen zijn door het kabinet vastgesteld als voorkeursoptie en worden in het eerste kwartaal van 2026 ter inzage gelegd. In die periode worden ook informatiebijeenkomsten georganiseerd, waar inwoners en andere belanghebbenden hun vragen kunnen stellen en in gesprek kunnen gaan met Defensie.

Door Internetredactie Omroep Archipel