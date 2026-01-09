Francis van Broekhuizen op herdenkingsconcert voor Watersnoodramp

Op zaterdag 31 januari 2026 vindt in de Rooms-Katholieke kerk in Oude-Tonge alsnog een herdenkingsconcert voor de Watersnoodramp plaats. Nadat de geplande uitvoering van de Delta Symfonie niet doorging, namen lokale initiatiefnemers het voortouw voor een waardig alternatief, met operazangeres Francis van Broekhuizen als bijzonder gastoptreden.

Twee kerkgangers raakten na de kerstvolkszang in deze kerk met elkaar aan de praat. Koster Tim Jochems en Rob van de Zande wilden toch ‘iets’ organiseren als herinnering aan de Watersnoodramp van 1953 en zijn begonnen met het plannen van een herdenkingsconcert. “Wij zijn gestart met het succesvol benaderen van diverse partijen voor het financieel onderbouwen van de avond omdat wij het uitermate belangrijk vinden dat een herdenkingsconcert laagdrempelig en voor iedereen gratis bij te wonen moet zijn”, vertellen de twee organisatoren.

Het heeft een avondvullend programma opgeleverd met het kerkkoor St. Cecilia, versterkt met diverse gastpartijen met als resultaat een zangkoor van ongeveer dertig personen, een organist, een ensemble koperblazers en een fluitsolo van de compositie "Springtij". “In het tweede gedeelte van de avond wordt het lied Heer, herinner u de namen gezongen. Op het scherm verschijnen tegelijkertijd de 305 namen van de slachtoffers uit Oude-Tonge”, vertelt Rob van de Zande over een van de momenten van de avond.

Bovendien is als soliste de beroemde operazangeres Francis van Broekhuizen bereid gevonden om te komen zingen. Tussen de muziekuitvoeringen door zijn er vertellingen van ooggetuigenverslagen en voordrachten vanuit het project ‘Watersnood door kinderogen’.

De twee organisatoren benadrukken dat het een waardige, maar sobere avond moet worden. “Wij menen dat wij met dit herdenkingsconcert recht doen aan een diep gekoesterd herdenkingsverlangen op Goeree-Overflakkee en wij hopen dan ook op een volle kerk”, geeft het duo aan.

Het herdenkingsconcert begint om 19:30 uur en duurt tot 21:00 uur. Na afloop is er de mogelijkheid om na te praten met koffie en thee. Bezoekers van buitenaf wordt gevraagd om de auto op het Handelsterrein in Oude-Tonge te parkeren.

Door Internetredactie Omroep Archipel