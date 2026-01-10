Dorpsraad Ooltgensplaat kijkt terug op geslaagde jaarwisseling

Dorpsraad Ooltgensplaat heeft tijdens de jaarwisseling van 2025 op 2026 voor het eerst een feest georganiseerd om ongeregeldheden tegen te gaan. Ondanks enkele brandjes en een eenmalige inzet van de ME vindt de organisatie het een geslaagde eerste keer en is het zeker voor herhaling vatbaar.

Voorzitter Gert den Tuinder vertelt: “De jaarwisseling met een feesttent was voor ons een eerste keer. Dat betekent automatisch leren, ervaren en bijsturen. Terugkijkend durf ik te stellen dat de basis en opzet goed zijn geweest en dat er veel meer goed is gegaan dan niet.” Volgens hem zijn er kosten noch moeite gespaard om een veilig en gezellig evenement neer te zetten. “De samenwerking op de avond zelf met beveiliging, handhaving en politie was uitstekend. Er hebben zich geen incidenten op het feestterrein voorgedaan. Bij de ingang zijn twee personen geweigerd: één vanwege het bij zich dragen van een groot mes en één wegens overmatige alcoholinname”, geeft Gert aan.

Wat bezoekers vooral op prijs stelden, waren de foodtruck en de vuurkorf. “Deze was populair en werd als gezellig ervaren, maar de ruimte rondom het vuur was beperkt.” Het is een aandachtspunt voor de komende jaarwisseling, net als de muziek. “De zangeres kon goed zingen, maar het werd duidelijk dat met name de jeugd liever een DJ met hardstyle, dance en feestmuziek ziet. Ook willen we de muziek eerder laten starten en dat hij ook van buiten hoorbaar is.” Daarnaast zijn er praktische verbeterpunten. “Het heroverwegen van de begintijd, binnen werken met heaters en meer statafels en sfeerverlichting. Ook willen we tijdens het feest actief sfeerfilmpjes maken en deze delen op social media”, somt hij op.

“Buiten het terrein is de ME één keer kort opgetreden; dit was voldoende om het Weespad rustig te houden. In het dorp zijn wel enkele brandjes gesticht, maar wanneer we dit afzetten tegen de problemen van vorig jaar kunnen we concluderen dat het feest een duidelijk dempend effect heeft gehad op de overlast.” De politie kan zijn bewering over de inzet beamen. “Wij spreken echter nog wel van onrustig, maar in vergelijking met vorig jaar was het wel minder onrustig”, geeft een woordvoerder aan.

Positief voor de Dorpsraad is dat aanwezigen hebben aangegeven dat het voor herhaling vatbaar is en kan groeien in bezoekersaantallen. “Dit eerste feest laat zien dat we op de juiste weg zitten. Als ik het landelijke nieuws zie dan blijft de vraag hoe je het tij keert. De harde kern is moeilijk bereikbaar en dat is een probleem waar alle gemeenten mee worstelen. Juist daarom denk ik dat een combinatie van een vuurwerkverbod en een goed georganiseerd dorpsfeest perspectief biedt”, besluit de voorzitter. Een nieuwe editie zit er wat de Dorpsraad betreft dus zeker in.

Door Internetredactie Omroep Archipel