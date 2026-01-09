Geen stadse toestanden op Goeree-Overflakkee, zegt politie

Hoewel problemen uit stedelijke gebieden soms ook in buitengebieden opduiken, ziet de politie op Goeree-Overflakkee anno 2025 geen toename van strafbare feiten door jongeren. Ook zijn er volgens de politie geen opvallende probleemlocaties. Dat zegt Sacha Houtman, operationeel Expert Wijkagent, basisteam Haringvliet. Integendeel: de overlast door jongeren is volgens politiecijfers in de afgelopen tien jaar juist afgenomen. Vanuit dit beeld richt de politie zich vooral op preventie en samenwerking met scholen, ouders en andere organisaties.

Door Evi Vos

Volgens de politie zijn jongeren op het eiland niet vaker betrokken bij misdrijven dan voorheen. Ook zijn er geen locaties waar structurele overlast opvalt. "Overlast van personen vindt zo nu en dan, zoals in de hele eenheid Rotterdam, plaats en dat kan voor vervelende situaties zorgen. We zien echter geen specifieke problemen die eruit springen," aldus Houtman.

Uitbuiting

Wel benoemt de politie een uitdaging die landelijk speelt: jongeren zijn vaak terughoudend om te praten over wat er gebeurt. Zij proberen situaties liever zelf op te lossen en willen geen informatie geven over anderen. Die houding kan volgens de politie risico’s met zich meebrengen, met name als het gaat om criminele uitbuiting.

Jongeren kunnen worden benaderd om kleine klusjes te doen, bijvoorbeeld op winkelcentra of via online platforms en games. Daarbij worden soms hoge beloningen beloofd. "Geld verdienen spreekt veel jongeren aan," zegt Houtman. "Criminele uitbuiting wordt niet altijd gemeld bij de politie of besproken met ouders. Dat heeft te maken met een zwijgcultuur, waarbij jongeren niet praten met de politie, docenten of thuis. Daardoor kunnen problemen langer blijven bestaan en groter worden." De politie benadrukt dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat criminele uitbuiting op Goeree-Overflakkee veel voorkomt.

Volgens de politie zijn jongeren op het eiland over het algemeen goed aanspreekbaar. "Of ze ook iets zullen verklaren is een ander verhaal, maar ze zijn meestal beleefd en vriendelijk," vertelt Houtman. Wanneer een jongere wordt verdacht van een strafbaar feit, vindt een verhoor plaats in aanwezigheid van een advocaat.

Preventie en samenwerking

Preventie vormt volgens de politie de kern van de jeugdaanpak. Wijkagenten en jeugdagenten zijn zichtbaar op straat, op scholen en in buurten. Het doel is om signalen van risicogedrag vroeg te herkennen, voordat er sprake is van strafbare feiten. Daarbij werkt de politie samen met scholen, ouders en maatschappelijke organisaties.

Op Goeree-Overflakkee sluit deze aanpak aan bij het programma OKO (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving). De gemeente is hier in 2022 mee gestart om de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren te versterken en om te voorkomen dat zij beginnen met alcohol, drugs of roken. Binnen deze community-aanpak werken verschillende partijen samen, waaronder de politie. Ook jongeren zelf worden betrokken en uitgenodigd om mee te denken over speerpunten en activiteiten.

