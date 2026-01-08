Boer uit Herkingen moet van 13.000 kilo rode bieten af

Teler Cornelis van Eck uit Herkingen zit met een overschot van maar liefst 13.000 kilo biologische rode bieten. De bieten zijn te fijn van maat voor de afnemer waarvoor ze zijn geteeld en worden daarom niet afgenomen.

Door Connie Bestman

“Variatie is er altijd. Te groot of te klein, dat is de natuur en hoort bij landbouw”, vertelt de boer. Aan de verkoop in supermarkten zitten strenge eisen voor het uiterlijk van groenten en de bieten moeten dan ook voldoen aan bepaalde afmetingen. Bij een afkeuring vindt een teler vaak een andere afnemer, zoals in het geval van bieten de sapindustrie. Doordat het afgelopen groeiseizoen heel erg goed was, zit de markt hiervoor echter al vol.

De bieten liggen nu in de opslag en zijn goed tot mei 2026. Toch denkt Cornelis dat het voor die tijd niet lukt om nieuwe afnemers te vinden in de kleine huidige markt. Ze zouden dan eindigen als veevoer wat hij zonde vindt. Volgens hem zijn ze van goede kwaliteit en heerlijk zoet. Reden voor het voedselcollectief No Waste Army om een reddingsactie op touw te zetten en de producten proberen te verkopen. Samen met boeren en consumenten wil de organisatie voedselverspilling tegengaan. Naast deze teler uit Herkingen heeft het collectief nog vijf boeren die momenteel met een groot overschot zitten. Het gaat bij deze landelijke actie om maar liefst 913.000 kilo aan groente die gered zou moeten worden.

Nobel initiatief

Voor Cornelis is het de eerste keer dat hij met No Waste Army samenwerkt. Hij kwam met hen in contact na een e-mail waarin ze over hun strijd tegen de voedselverspilling vertelden. "Het is een nobel initiatief. Ik maak hiermee geen winst, maar ik vind het zonde als het anders als dierenvoer eindigt. Dat levert altijd nog minder op. Ook kan de Voedselbank hier nog van mee profiteren en komt het goed terecht”, geeft hij aan. Na een paar dagen reclame ervoor maken op sociale media zijn de eerste bestellingen binnen. "Er komen sowieso al minimaal 65 mensen bieten halen heb ik van de organisatie gehoord. En ik lees heel veel reacties van mensen van Flakkee die komen dus dat is natuurlijk ook heel leuk.”

Wie ook zin heeft in de biologische bieten kan zich via de website van No Waste Army aanmelden. Je kan daar een zak van 10 kilo bestellen maar doneren aan de Voedselbank kan ook. Zo krijgt de boer niet alleen een eerlijke prijs voor de groente, maar komt het ook nog eens terecht bij mensen die het goed kunnen gebruiken. De bestelde pakketten kunnen op vrijdag 9 januari en zaterdag 10 januari 2026 worden opgehaald op Klinkerlandseweg 1 in Herkingen tussen 09:00 en 17:00 uur.

