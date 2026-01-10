 Luister radio: Sport Lokaal of kijk live TV

SOPOGO en SOVOGO fuseren: OOVI is een feit

Foto

Per 1 januari 2026 vormen SOPOGO en SOVOGO samen de nieuwe stichting OOVI: Openbaar Onderwijs Voor Iedereen. De organisaties bundelen de krachten voor sterk openbaar onderwijs op Goeree-Overflakkee.

OOVI omvat twaalf basisscholen en twee middelbare scholen. Deze scholen werken al jaren samen en na meer dan twee jaar aan voorbereiding is de fusie nu echt een feit. “Een logische stap”, volgens bestuurder Arie Cové. “Allereerst helpt het ons doorlopende leerlijnen te ontwikkelen van de basisschool naar de middelbare school. De lesstof laten we daarmee beter aansluiten. En doordat collega’s van het Onderwijsbureau intensiever samen gaan werken, kunnen we de ondersteuning voor leerlingen en scholen sterker maken. Daarnaast kunnen we met een gezamenlijke bedrijfsvoering daadkrachtiger beleid ontwikkelen en de onderwijskwaliteit verder verbeteren. OOVI maakt ons een sterkere gesprekspartner voor partijen in de regio én ook belangrijk: als grotere werkgever kunnen we onze medewerkers meer ontwikkelkansen bieden.”

Toekomst vol mogelijkheden
Sigrid Reitsma is aangesteld als directeur Primair Onderwijs. Zij geeft aan dat er voor leerlingen en ouders in eerste instantie niet veel verandert. “De unieke schoolnamen blijven bestaan. Op termijn zullen vooral in groep 7 en 8 en in klas 1 en 2 de positieve effecten merkbaar zijn.” Voor medewerkers van het Onderwijsbureau verandert er meer. Hoofd Saskia Sinke geeft aan dat door samen te werken binnen vakgebieden als ICT, personeelszaken en huisvesting de ondersteuning van het onderwijs versterkt kan worden.

Cové noemt het behalve een logische ook een grote stap. “Maar het is er één die de kwaliteit en continuïteit van het openbaar onderwijs op het eiland verder versterkt. Iedere leerling verdient een toekomst vol mogelijkheden. Daar werken we samen, en vanaf nu onder één vlag aan met OOVI.”

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl
📞 Bel naar 0187-682630
💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zaterdag 10 januari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Foto
Dorpsraad Ooltgensplaat kijkt terug op geslaagde jaarwisseling
Foto
Haringvlietbrug in storing, A29 in beide richtingen dicht
Foto
1000e baby van 2025 geboren bij CuraVita
Foto
Francis van Broekhuizen op herdenkingsconcert voor Watersnoodramp
Foto
Traditie en saamhorigheid centraal tijdens Koppermaandag bij Goed voor Goed
Foto
Gemeente werkt aan nieuwe woonregels vanwege druk op woningmarkt
Foto
Geen stadse toestanden op Goeree-Overflakkee, zegt politie
Foto
Boer uit Herkingen moet van 13.000 kilo rode bieten af
Foto
Gemeente houdt boot af: geen uitbreiding asielopvang op schepen
Foto
Politiek op donderdag: overzicht van week 2