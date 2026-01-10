SOPOGO en SOVOGO fuseren: OOVI is een feit

Per 1 januari 2026 vormen SOPOGO en SOVOGO samen de nieuwe stichting OOVI: Openbaar Onderwijs Voor Iedereen. De organisaties bundelen de krachten voor sterk openbaar onderwijs op Goeree-Overflakkee.

OOVI omvat twaalf basisscholen en twee middelbare scholen. Deze scholen werken al jaren samen en na meer dan twee jaar aan voorbereiding is de fusie nu echt een feit. “Een logische stap”, volgens bestuurder Arie Cové. “Allereerst helpt het ons doorlopende leerlijnen te ontwikkelen van de basisschool naar de middelbare school. De lesstof laten we daarmee beter aansluiten. En doordat collega’s van het Onderwijsbureau intensiever samen gaan werken, kunnen we de ondersteuning voor leerlingen en scholen sterker maken. Daarnaast kunnen we met een gezamenlijke bedrijfsvoering daadkrachtiger beleid ontwikkelen en de onderwijskwaliteit verder verbeteren. OOVI maakt ons een sterkere gesprekspartner voor partijen in de regio én ook belangrijk: als grotere werkgever kunnen we onze medewerkers meer ontwikkelkansen bieden.”

Toekomst vol mogelijkheden

Sigrid Reitsma is aangesteld als directeur Primair Onderwijs. Zij geeft aan dat er voor leerlingen en ouders in eerste instantie niet veel verandert. “De unieke schoolnamen blijven bestaan. Op termijn zullen vooral in groep 7 en 8 en in klas 1 en 2 de positieve effecten merkbaar zijn.” Voor medewerkers van het Onderwijsbureau verandert er meer. Hoofd Saskia Sinke geeft aan dat door samen te werken binnen vakgebieden als ICT, personeelszaken en huisvesting de ondersteuning van het onderwijs versterkt kan worden.

Cové noemt het behalve een logische ook een grote stap. “Maar het is er één die de kwaliteit en continuïteit van het openbaar onderwijs op het eiland verder versterkt. Iedere leerling verdient een toekomst vol mogelijkheden. Daar werken we samen, en vanaf nu onder één vlag aan met OOVI.”

Door Internetredactie Omroep Archipel