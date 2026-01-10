Alle bushaltes op Goeree-Overflakkee worden rookvrij

De gemeente Goeree-Overflakkee maakt alle bushaltes op het eiland rookvrij om reizigers, vooral kinderen en jongeren, te beschermen tegen rook en damp. De maatregel geldt voor alle bushaltes op Goeree-Overflakkee en wordt vanaf januari 2026 stap voor stap ingevoerd. Dat gebeurt door bij bushaltes waar dat mogelijk is speciale tegels te plaatsen die aangeven dat roken en vapen daar niet gewenst is. Volgens de gemeente draagt deze aanpak bij aan een gezondere leefomgeving en aan het idee dat niet roken de norm is.

De start van het project werd donderdag 8 januari 2026 zichtbaar bij de bushalte voor het gemeentehuis in Middelharnis. Wethouder Berend Jan Bruggeman legde daar samen met een medewerker van de buitendienst symbolisch een rookvrij-tegel. Hij gaf aan dat het initiatief is bedoeld om samen te zorgen voor een gezonde openbare ruimte, en niet om mensen te beboeten.

Bescherming

Bushaltes zijn plekken waar dagelijks veel mensen wachten, onder wie kinderen en jongeren. Door roken en vapen op deze locaties te ontmoedigen, wil de gemeente de kans op meeroken verkleinen en voorkomen dat jongeren rookgedrag als normaal gaan zien. Onderzoek laat zien dat het zien van roken invloed kan hebben op het eigen gedrag.

Gezondheidsbeleid

Het rookvrij maken van bushaltes past binnen het gemeentelijk beleid om gezondheid te bevorderen en verslaving tegen te gaan. Uit cijfers blijkt dat op Goeree-Overflakkee relatief veel wordt gerookt en gevapet, ook onder jongeren. Rookvrije omgevingen kunnen helpen dit patroon te doorbreken en zorgen daarnaast voor minder afval in de openbare ruimte.

Er komt geen handhaving en er worden geen boetes uitgedeeld. De gemeente vraagt reizigers om bij bushaltes niet te roken of te vapen en om elkaar hier op een respectvolle manier op aan te spreken. De maatregel sluit aan bij een regionale campagne van de GGD Rotterdam-Rijnmond, die is gestart bij bushaltes en andere ov-locaties.

Door Internetredactie Omroep Archipel