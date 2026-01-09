Gemeente werkt aan nieuwe woonregels vanwege druk op woningmarkt

De gemeente Goeree-Overflakkee werkt aan een nieuwe Huisvestingsverordening om beter te kunnen sturen op de verdeling van schaarse woningen. Het college van burgemeester en wethouders maakte dit bekend aan de gemeenteraad. De huidige regels stammen uit 2020 en sluiten volgens de gemeente niet meer aan bij de huidige situatie op de woningmarkt. De nieuwe verordening moet in het tweede kwartaal van 2026 aan de raad worden voorgelegd.

De aanleiding voor de nieuwe regels is de aanhoudende druk op de woningmarkt in Goeree-Overflakkee. Sinds 2020 is de vraag naar woningen toegenomen en zijn er signalen van woningen die een andere functie krijgen, zoals recreatief gebruik of tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. De gemeente wil hier beter tegen kunnen optreden en vindt daarvoor een actuele Huisvestingsverordening nodig.

Samenwerking

De gemeente werkt bij het opstellen van de nieuwe regels samen met Oost West Wonen, de enige woningcorporatie in de gemeente. Samen bereiden zij een eerste concept voor. Om de regels juridisch goed te onderbouwen, is het nodig om aan te tonen dat er sprake is van schaarste op de woningmarkt. Daarom is eerder dit jaar een onderzoek gestart naar de beschikbaarheid van woningen in de gemeente. De uitkomsten van dit onderzoek werden in december 2025 verwacht, maar deze zijn nog niet gepubliceerd. Als het nodig is, past de gemeente het concept van de verordening daarna aan.

Landelijke wetgeving

Tegelijkertijd houdt de gemeente rekening met nieuwe landelijke wetgeving. De Wet Versterking Regie Volkshuisvesting, die nog moet worden goedgekeurd, geeft gemeenten meer zeggenschap over woningbouw en de verdeling van woningen. Een belangrijk onderdeel van deze wet is dat gemeenten zelf verantwoordelijk worden voor regels rond urgent woningzoekenden, zoals mensen die door noodsituaties snel een woning nodig hebben.

Urgentie

Op dit moment beoordeelt Oost West Wonen de aanvragen voor urgentie zelf. Met de nieuwe wet komt deze taak bij de gemeente te liggen. De gemeente en de woningcorporatie werken daarom samen aan een nieuwe urgentieregeling die past binnen de verwachte wet. Daarbij wordt samengewerkt tussen afdelingen die zich bezighouden met wonen en met zorg en welzijn.

Niet afwachten

Hoewel de nieuwe wet nog niet is vastgesteld, kiest de gemeente ervoor om niet te wachten met het invoeren van een nieuwe Huisvestingsverordening. Volgens het college is het onduidelijk wanneer de wet precies ingaat. Door nu al nieuwe regels vast te stellen, wil de gemeente voorkomen dat zij tijdelijk geen middelen heeft om op te treden bij ongewenst gebruik van woningen. Tegelijk werkt zij aan een aangepaste versie, zodat snel kan worden ingespeeld op de nieuwe wet zodra die van kracht wordt.

