Traditie en saamhorigheid centraal tijdens Koppermaandag bij Goed voor Goed

“Vier het ambacht, help de behoeftigen”, dat is het idee achter Koppermaandag. Op maandag 12 januari 2026 rond 12:00 uur wordt deze traditie nieuw leven ingeblazen bij Goed voor Goed in Sommelsdijk.

Koppermaandag vindt altijd plaats op de eerste maandag na Driekoningen op 6 januari. Op deze dag hielden de gilden traditioneel een feestdag. Het was een gebruik om het zogeheten Boek der Gilden voor te lezen. Dit boek bevatte de rechten en plichten van de leerlingen en gezellen. Gildelieden, vooral van zetters- en drukkersgilden, trokken daarna de stad in om geld in te zamelen en dat vervolgens te verbrassen. Zo werd de donkere periode rond de kortste dag afgesloten. Tegenwoordig wordt de term alleen nog gebruikt in de grafische industrie. Drukkers en uitgevers sturen vaak een koppermaandagprent om het nieuwe jaar in te luiden.

Een van de organisatoren is daarom niet heel toevallig Vince Trommel van de Sommelsdijkse ambachtelijke drukkerij De Graficus. Samen met Cherity Re-Use en Sociëteit Rethorica heeft hij de handen ineengeslagen om Koppermaandag opnieuw op de kaart te zetten. Sociëteit Rethorica deelde in het verleden brood uit aan behoeftigen op Koppermaandag en Cherity Re-Use verstrekt tegenwoordig elke donderdag eten aan mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Om deze reden is het belangrijkste onderdeel van de aankomende Koppermaandag een gezamenlijke lunch met lokale producten.

Mensen die altijd een voedselpakket ophalen bij Cherity Re-Use zijn van harte welkom. Ook anderen die mee willen eten, kunnen aanschuiven bij deze maaltijd. Kaartjes hiervoor kunnen worden gekocht bij de kassa van Goed voor Goed in Sommelsdijk voor een vrij in te vullen donatie voor Cherity. Naast de lunch wordt ook verteld over de traditie van Sociëteit Rethorica met betrekking tot Koppermaandag en zijn er enkele ambachtslieden aan het werk. Hun producten zijn te koop, net als de Koppermaandagprent die Vince Trommel van de pers laat rollen. Al deze inkomsten zijn ook bedoeld voor Cherity.

Door Internetredactie Omroep Archipel