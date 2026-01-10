Haringvlietbrug in storing, A29 in beide richtingen dicht

De A29 was zaterdagochtend 10 januari 2026 bij de Haringvlietbrug in beide richtingen afgesloten. Dat kwam door een storing aan de brug. De brug ging rond 11:00 uur open voor de scheepvaart en wilde niet goed meer dicht.

Een monteur kwam ter plaatse om het probleem te verhelpen. Omstreeks 12:40 uur kon de weg weer worden vrijgegeven.

Door Internetredactie Omroep Archipel