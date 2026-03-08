Lijsttrekkers Goeree-Overflakkee in debat, live te volgen bij Omroep Archipel





De lijsttrekkers van de lokale politieke partijen op Goeree-Overflakkee gaan maandagavond 9 maart met elkaar in debat. Tijdens de debatavond bespreken zij verschillende actuele onderwerpen die spelen op het eiland. Het debat is bij te wonen in Sommelsdijk, maar ook live te volgen via Omroep Archipel.

Dit is de link naar de live-uitzending.

Het debat staat onder leiding van gespreksleider Martine Boerkamp. De presentatie van de avond is in handen van Maikel Coomans. In verschillende rondes gaan de lijsttrekkers met elkaar in gesprek over thema’s die belangrijk zijn voor inwoners van Goeree-Overflakkee.

Inwoners zijn van harte welkom om de debatavond bij te wonen. Wie er niet bij kan zijn, kan het debat live volgen via de website en socialmediakanalen van Omroep Archipel.

Praktische informatie

Wanneer: maandag 9 maart om 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur)

Waar: Het Prieel, Olympiaweg 32 in Sommelsdijk

Voorafgaand aan het debat kunnen inwoners via een korte vragenlijst laten weten hoe zij denken over onderwerpen die spelen op het eiland. Ook kan men reageren via het YouTube-kanaal van Omroep Archipel.

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2026.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel