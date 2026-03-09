Bewoners welkom bij presentatie nieuw multifunctioneel gebouw Dorpstienden





De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert op dinsdag 10 maart 2026 een informatieavond over de plannen voor de nieuwbouw van een multifunctioneel gebouw in Ouddorp. Dit gebouw is bedoeld voor OBS De Westhoek, MFG Dorpstienden en kinderopvang Kibeo. De bijeenkomst vindt plaats in het huidige MFG Dorpstienden, op Dorpstienden 4, en is bedoeld voor omwonenden, geïnteresseerden en andere belangstellenden.

Het nieuwe gebouw komt op de plek van het huidige dorpshuis Dorpstienden en heeft als doel verschillende functies te combineren, zoals onderwijs, opvang en ontmoetingsruimte. De gemeente zal tijdens de avond uitleg geven over het project, de planning en de veranderingen in de omgeving. Ook zijn de eerste ontwerpen van het gebouw te zien en kunnen bezoekers vragen stellen aan de projectleider en de architect.

De informatieavond begint om 19:15 uur (de zaal is geopend vanaf 19:00 uur) en duurt tot 21:30 uur. Geïnteresseerden kunnen vooraf vragen stellen of hun ideeën en suggesties delen met de gemeente.

Voor meer informatie of vragen kunnen belangstellenden een e-mail sturen naar ihp@goeree-overflakkee.nl.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel