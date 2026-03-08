Digitale chatbot helpt inwoners bij gemeenteraadsverkiezingen





Vanaf 5 maart 2026 kunnen inwoners van Goeree-Overflakkee terecht bij KiesKennis, een digitale chatbot die hen helpt betrouwbare informatie te vinden over de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Deze nieuwe toepassing is ontwikkeld door regionale publieke omroep Rijnmond en wordt in samenwerking met acht andere regionale omroepen landelijk aangeboden. Het project is gecoördineerd door de Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO).

Jan Müller, directeur-bestuurder van de RPO, benadrukt het belang van het project: "KiesKennis laat zien hoe regionale publieke omroepen innovatieve AI kunnen inzetten zonder concessies te doen aan betrouwbaarheid en publieke waarden. Door inwoners te helpen zich beter te informeren over de lokale politiek, versterken we de democratie, juist op lokaal niveau, waar die het dichtst bij de mensen staat."

Geen Stemadvies

KiesKennis biedt inwoners de mogelijkheid om via een chatbot vragen te stellen over de verkiezingen en de standpunten van politieke partijen. De chatbot biedt géén stemadvies, maar helpt kiezers door relevante en controleerbare informatie te verstrekken. Dit omvat verkiezingsprogramma's, standpunten van partijen en hun stemgedrag bij eerdere moties. Op deze manier kunnen kiezers zelf een goed geïnformeerd oordeel vormen. Wanneer er geen beschikbare informatie is, zal de chatbot geen antwoord geven, waardoor gebruikers enkel betrouwbare en feitelijke informatie ontvangen.

Verbeterde functionaliteit

KiesKennis werd voor het eerst getest tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2025 en werd toen meer dan 5.000 keer geraadpleegd. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 is de chatbot verder ontwikkeld. Er is extra aandacht besteed aan de gebruiksvriendelijkheid en transparantie van het systeem. Dit omvat verbeterde informatiestructuren, de mogelijkheid om de chatbot landelijk in meerdere regio's in te zetten en een vernieuwde vormgeving.

Privacy en transparantie

De chatbot voldoet volledig aan de Europese privacywetgeving (AVG) en draait binnen de EU. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld, geen gebruikersprofielen opgebouwd en er vindt geen commerciële verwerking van gegevens plaats. Dit garandeert dat de privacy van gebruikers gewaarborgd blijft. De ontwikkeling van KiesKennis maakt deel uit van een breder onderzoek naar de verantwoorde inzet van AI binnen het publieke domein door regionale omroepen, waarbij de nadruk ligt op journalistieke onafhankelijkheid.

Gemeenteraadsverkiezingen bij Rijnmond

Rijnmond biedt via tv, radio, web en app diverse programma's en content, zodat inwoners alles kunnen volgen over de gemeenteraadsverkiezingen. Zo is er de tv-serie Conflict of Coalitie, waarin lijsttrekkers in verschillende gemeenten met elkaar debatteren en het programma Lunchbreak Kiest, waarin lokale politici en kiezers in gesprek gaan over de verkiezingsthema's.

Ook kunnen luisteraars de Verkiezingsavond op woensdag 18 maart 2026 van 19:00 tot 23:00 uur volgen, met live-updates, duiding en analyses. De volgende dag op 19 maart 2026 is de Uitslagenochtend, waarbij vanaf de vroege ochtend de uitslagen in alle gemeenten van de regio in kaart worden gebracht.

De chatbot van Kies Kennis is hier te raadplegen.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel