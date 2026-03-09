Gratis proeflessen voor kinderen bij verenigingen op het eiland





Kinderen van groep 3 tot en met 8 kunnen van 16 maart tot en met 18 april 2026 gratis deelnemen aan verschillende cultuur- en sportactiviteiten op Goeree-Overflakkee. Door deze proeflessen krijgen ze de mogelijkheid om een activiteit te vinden die bij hen past.

Via GO Sport & Cultuur kunnen de basisschoolleerlingen kennismaken met uiteenlopende activiteiten, verspreid over het hele eiland. Het is hierbij ook mogelijk om aan meerdere bezigheden mee te doen. Bij het aanmelden voor een bezigheid is het wel de bedoeling dat alle lessen hiervan worden gevolgd en niet dat het kind aanwezig is op maar één van de data.

Het aanbod loopt uiteen en biedt lessen aan over het hele eiland. Zo zijn er muzieklessen in Stellendam, Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge, kan er worden gehonkbald in Oude-Tonge en is er freerunning in Melissant. Ook kunnen de kinderen naar de majorette in De Staver in Sommelsdijk en is er een uitgebreid aanbod in judo en karate.

Inschrijven kan tot en met 12 maart 2026 via de website van GO Sport & Cultuur, waar ook alle activiteiten te vinden zijn. Per activiteit staat bovendien de groep vermeld voor wie deze lessen zijn bedoeld en de plaatsen waar deze aangeboden worden.

Door Internetredactie Omroep Archipel