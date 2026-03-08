Buurtbemiddelaar David brengt buren weer met elkaar in gesprek





Op Goeree-Overflakkee worden burenruzies steeds vaker opgelost zonder dat politie of andere instanties hoeven in te grijpen. Vrijwilligers zoals David Pilon uit Herkingen bemiddelen tussen buren en weten in ongeveer 80 procent van de gevallen een oplossing te vinden.

Door Connie Bestman

In februari 2025 ondertekenden de gemeente Goeree-Overflakkee, woningcorporatie Oost West Wonen, de politie en mediator Judidit een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor buurtbemiddeling. Ruim een jaar later is Pilon nog altijd betrokken als vrijwilliger en zet hij zich samen met acht andere bemiddelaars in om conflicten tussen buren op te lossen.

Leuk om dingen op te lossen

De gepensioneerde David is sinds het begin van dit vernieuwde project vrijwilliger. “Het is op deze manier nu een jaar bezig, daarvoor was het er ook al maar op een wat andere manier”, begint hij te vertellen. Toen hij met pensioen ging, had hij vrije tijd over en zag een oproep voor buurtbemiddeling langskomen. “Bij vrijwilligerswerk kijk je naar wat bij je past. Ik werkte vroeger bij een netbeheerder voor gas en elektriciteit. Dan ben je ook vaak bezig met problemen oplossen en kom je ook bij de bewoners thuis. Ik vond het altijd al leuk om dingen op te lossen”, verklaart hij zijn keuze voor dit vrijwilligerswerk.

Wie zich ervoor aanmeldt, krijgt een cursus van een paar dagen. “Je wordt goed opgeleid en doet veel rollenspellen, maar je leert alles toch vooral in de praktijk”, legt David aan de keukentafel uit. “Je doet veel ervaring op en ontwikkelt je eigen stijl.” Belangrijk voor de bemiddelaars is om er onafhankelijk in te staan en beide kanten onbevooroordeeld aan te horen.

Op dit moment zijn er zo’n negen vrijwilligers werkzaam op Goeree-Overflakkee. “Dat is op dit moment genoeg.” Maar druk is het wel en hij is er dan ook elke week wel mee bezig. “Ik vind het leuk om te doen, maar het kan tijdrovend zijn en sommige vrijwilligers werken er ook nog naast. Je gaat eerst naar de ene partij, de aangever, en daarna naar de andere partij. Afhankelijk van wat er gebeurt, ben je een uur bij een partij.” Ook is er nazorg en wordt er teruggebeld of het is opgelost. Soms moeten de partijen dan nogmaals bij elkaar komen. Daarnaast zijn er ook bijeenkomsten met alle vrijwilligers waarbij andere partijen zoals de politie of Oost West Wonen kunnen aanschuiven.

Geluidsoverlast

Het belooft een druk jaar te worden voor de buurtbemiddelaars. “In 2025 hadden we 68 gevallen en nu begin maart heb ik al het zevende geval.” Bij het grootste deel kan er succesvol bemiddeld worden. “Op Goeree-Overflakkee wordt 80% opgelost, landelijk is dat 71%”, geeft David trots aan. Veruit de meest behandelde klacht is geluidsoverlast. “Het gaat vaak om woningen uit de jaren 60 die slecht geïsoleerd en gehorig zijn. Isoleren is ook heel moeilijk om geluidsoverlast helemaal tegen te gaan en vaak zit er wel meer achter dan alleen dat. Dat hoor je dan in de gesprekken. En er is vaak te lang gewacht waardoor het is geëscaleerd.” Aan de vrijwilligers de taak om de rust tussen de partijen terug te krijgen en afspraken eventueel op papier te zetten. Ze gaan altijd met z’n tweeën naar de inwoners toe om te luisteren en horen van tevoren alleen heel kort wat het probleem is.

“Het mooist is als het gesprek slaagt. Maar partijen moeten dan wel echt willen. Vaak is er nog nooit contact met elkaar geweest en hebben ze nooit met elkaar gepraat. Er is geen begrip, maar tijdens een gesprek kan opeens het kwartje vallen en is het vrij snel opgelost. Ze komen alsnog niet als vrienden bij elkaar over de vloer, maar er zijn dan wel afspraken gemaakt.” Het is de bedoeling dat inwoners zelf met oplossingen komen die voor hen acceptabel zijn. Wat niet op te lossen valt, wordt teruggegeven aan de professionele coördinatoren. Bij hen komen ook alle meldingen binnen. En soms is de uiterste oplossing om te verhuizen. “Voor je eigen gemoedstoestand is het soms beter. Je kan gelijk hebben, maar hoever wil je erin gaan om het te krijgen? Voordat iemand gedwongen kan worden om te verhuizen, kan het jaren duren en kost het veel dossieropbouw. Wil je dat?’, vraagt David zich hardop af. Behalve een zaak teruggeven aan de coördinatoren kunnen de inwoners ook worden doorgestuurd naar andere instanties.

Hoewel de gemoederen soms flink kunnen oplopen en inwoners soms in hun emotie roepen dat ze de ander iets willen aandoen, is er veel begrip naar de bemiddelaars toe. “We zijn vrijwilligers die onze eigen vrije tijd ervoor opofferen en we benaderen ze op een rustige manier”, vertelt David. Hij wil het vrijwilligerswerk dan ook blijven doen. “Het geeft voldoening. En wat altijd geldt: praten is de beste manier om iets op te lossen. Wacht niet te lang met inschakelen van hulp want na escalatie is het allemaal een stuk lastiger.”

Wie zelf buurtbemiddeling nodig heeft, kan contact opnemen met de coördinator via 06-45773516 of buurtbemiddeling@goeree-overflakkee.nl.

