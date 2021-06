Aandacht voor elkaar op basisschool de Westhoek

De leerlingen van basisschool de Westhoek in Ouddorp werden eind mei 2021 verrast door een bezoek van een bewoner van Zorgcentrum de Vliedberg, meneer van Amen. Meneer en mevrouw Van Amen waren heel blij met de knutsels en briefjes die de kinderen gemaakt hadden voor de bewoners van de Vliedberg ter gelegenheid van Pasen.

Als bedankje had het echtpaar van Amen voor alle kinderen een bellenblaas en een zakje snoep meegenomen. Meneer Van Amen wilde heel graag iets terugdoen voor de kinderen van De Westhoek. Hij was erg geraakt dat kinderen zoiets voor de ouderen wilden doen. En de kinderen waren weer heel geraakt dat 'opa Ko' voor iedereen wat had meegenomen. Een klein gebaar voor een ander kan iets heel moois en groots zijn.