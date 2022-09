Aandacht voor laaggeletterdheid tijdens Week van Lezen en Schrijven

Op woensdag 14 september 2022 vond in het Diekhuus in Middelharnis een bijeenkomst over laaggeletterdheid plaats. De bijeenkomst werd georganiseerd door het digiTaalhuis Goeree-Overflakkee in het kader van de Week van Lezen & Schrijven.

In Nederland hebben zo'n 2,5 miljoen volwassenen in Nederland moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om goed om te gaan met een computer, smartphone en tablet. Moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden heeft vaak grote gevolgen. Laaggeletterden begrijpen informatie niet goed. Ze zijn hierdoor minder zelfredzaam en minder sociaal actief dan geletterde mensen. Ook vinden ze minder snel een baan. En hebben ze minder grip op hun geldzaken en gezondheid.

Netwerkbijeenkomst

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven bracht het digiTaalhuis dit extra onder de aandacht. Op woensdag 14 september waren zo’n 30 deelnemers vanuit verschillende organisaties aanwezig bij de netwerkbijeenkomst. De deelnemers van de workshop kregen uitleg over het begrip laaggeletterdheid; wat is laaggeletterdheid en hoe kun je het herkennen? En wat kunnen organisaties doen om hun communicatie te verbeteren?

“Je kunt wel wat”

Een belangrijk onderdeel van de workshop was het verhaal van ervaringsdeskundige Koos Vervoort. Hij maakte duidelijk hoe lastig het is als je niet goed kunt lezen en schrijven. Dat je zelfvertrouwen zo klein is, dat je instanties niet meer vertrouwt omdat je informatie niet voldoende kunt begrijpen. Als je niet goed kunt lezen en schrijven word je wereld steeds kleiner, maar er is iets aan te doen: “Ook als je 50, 60 of 70 bent kun je beter leren lezen en schrijven. Je wereld wordt weer groter. Je ontdekt talenten van jezelf; je kunt wél wat!”. Heel belangrijk daarbij is de omgeving. Voor Koos was het zijn vrouw en later zijn taalmaatje die hem hebben aangemoedigd, geholpen en ondersteund. “Iedereen hier in de zaal kan het verschil maken. Geef mensen vertrouwen, wijs ze op scholingsmogelijkheden, neem ze mee naar de bibliotheek voor een taalmaatje.”

Veel te ingewikkeld

Trainer Anja Bijl sloot daar op aan door de deelnemers handvatten aan te reiken voor het verbeteren van de eigen communicatie. “Veel brieven die organisaties sturen zijn veel te ingewikkeld voor heel veel mensen, maar ook in gesprekken gaat het vaak mis en blijkt de boodschap niet goed begrepen te zijn”. Na afloop waren de deelnemers enthousiast over de bijeenkomst. “Soms heb ik iemand aan de telefoon en dan voel ik al dat mijn verhaal niet overkomt. Nu weet ik hoe ik dat beter kan doen. Ik ga hier echt mee aan de slag.” En: “De standaardbrieven vanuit onze organisatie ga ik niet meer gebruiken. Ik weet nu hoe het beter kan en ga dat zeker met mijn collega’s bespreken.”

Wil je als organisatie meer informatie over laaggeletterdheid, scholingsmogelijkheden of de inzet van ervaringsdeskundigen? Of wil je zelf aan de slag als taalmaatje en het verschil in iemands leven maken? Neem contact op met Kristi Okker, Coördinator Basisvaardigheden, via kokker@bzhd.nl of 06-33920600.