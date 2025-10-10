Aandacht voor leven en sterven tijdens de Week van de Palliatieve Zorg

In het kader van de Week van de Palliatieve Zorg stond in het radioprogramma Op de Hoogte woensdag 8 oktober 2025 het werk van Hospice Calando centraal. Directeur John Kremers vertelde over de bijzondere zorg die het hospice biedt — zorg die niet alleen gericht is op een waardig sterven, maar ook op het leven dat nog rest.

Beluister hier de audio.

In Hospice Calando draait het om aandacht: voor de bewoners, hun naasten én voor elkaar binnen het team. “We zeggen altijd: palliatieve zorg is aandacht – niet alleen voor de patiënt, maar ook voor je collega’s,” vertelt Kremers. “We nemen regelmatig de tijd om te reflecteren op moeilijke situaties en elkaar op te vangen. Dat is nodig, want je hebt bijna dagelijks met de dood te maken.”

Om de emotionele belasting van het werk te verlichten, is collegiale steun een vast onderdeel van de werkwijze. “Als er iets ingrijpends is gebeurd, bellen we elkaar. Hoe gaat het met je? Kun je het aan? Dat doen we niet alleen vanuit de leiding, maar ook onderling. Die betrokkenheid maakt ons team sterk.”

Zelf probeert directeur Kremers het werk bewust los te laten. “Als ik binnenkom, laat ik mijn zorgen van thuis buiten. En als ik wegga, veeg ik als het ware mijn voeten, zodat ik schoon vertrek. Maar als het jonge mensen betreft, raakt dat me dat nog altijd diep.”

De jongste bewoner die in Calando verbleef, was nog geen dertig. Kinderen worden er niet verzorgd, maar een kinderhospice zou in de toekomst een wens zijn. “Dat vraagt heel specialistische kennis, maar het is een prachtig doel om ooit aan bij te dragen”.

Ondanks de zwaarte kent het werk ook veel schoonheid. De omgeving van Calando, gelegen op een landgoed net buiten Middelharnis, biedt rust en natuur. Daarnaast is er een herinneringsbos, waar families een boom kunnen planten voor hun overleden dierbare. “Mensen vinden het fijn om een plek van bezinning te hebben. Dat maakt het hospice extra bijzonder.”

Met gemiddeld 125 tot 150 overlijdens per jaar is het hospice voor velen een laatste thuis. “Niet iedereen kan of wil thuis sterven,” vertelt de directeur. “Sommige mensen zijn eenzaam of hebben niemand meer om hen heen. Dan ben ik blij dat wij er kunnen zijn. Want één ding is zeker: niemand zou alleen moeten sterven.”

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.

Beluister nu via podcast diensten zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.



Door Internetredactie Omroep Archipel