Carnegie-onderscheiding voor Theo Jacobs

Op vrijdagmiddag 21 november 2025 reikte commissaris van de Koning in Zuid-Holland Wouter Kolff, de zilveren medaille van het Carnegie Heldenfonds uit aan Theo Jacobs uit Den Bommel. De uitreiking vond plaats in het gemeentehuis van Goeree-Overflakkee. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman was ook aanwezig bij de uitreiking.

De heer Jacobs ontving de prestigieuze Carnegie-onderscheiding voor zijn moedig handelen tijdens de Watersnoodramp in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953.



Hij werd geprezen voor zijn heldendaad tijdens de dramatische nacht van de ramp. Toen de watersnood alles verwoestte en het leven van velen op het spel stond, redde hij het leven van Jan Cees Verkerke.



Rampnacht

De jonge Theo was door zijn vader op weg gestuurd om in de rampnacht een auto op te halen. Vlak bij de molen in Den Bommel moest hij omdraaien, omdat er allerlei rommel op de weg lag. Worstelend tegen de natuurkrachten hoorde hij hulpgeroep. Het bleek Jan Cees Verkerke, die verderop verstrikt was geraakt in prikkeldraad. Theo Jacobs wist de man, die bij de ramp zijn vrouw en 2 jonge dochtertjes verloor, uit het water te halen. Door zijn dappere daad maakte Theo voor Jan Cees het verschil tussen leven en dood.



De Carnegie-onderscheiding wordt toegekend aan mensen die zich uitzonderlijk hebben ingezet in tijden van ramp of crisis. Het is op initiatief van Tim Jochems en Jan Zuijdijk datTheo Jacobs na bijna 73 jaar na de ramp deze onderscheiding krijgt. De gemeente heeft op hun voordracht deze heldendaad aangedragen bij het Carnegie Heldenfonds.



Bijzonder

Commissaris van de Koning Wouter Kolff reikte de zilveren medaille uit aan de 93-jarige inwoner van Den Bommel. Kolff hield een toespraak waarin hij z’n grote bewondering uitsprak voor zijn bijzondere heldendaad. “U heeft op 1 februari 1953 met gevaar voor uw eigen leven het leven van een ander gered. U deed dat zonder aarzelen en zonder eigenbelang. En u heeft dat nooit uitgedragen als iets bijzonders. Maar het ís bijzonder. En het verdient onze erkenning. Zelfs na al die tijd. Misschien wel daarom.”



Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman sloot zich daarbij aan. “U bent een held, zonder twijfel. Een held in het midden van een ramp, dé Ramp. De Watersnoodramp heeft u uw hele leven niet losgelaten. Dat zien we terug in uw inzet voor herdenkingen en uw betrokkenheid bij het waterschap en de waterveiligheid.”

