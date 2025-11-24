Gemeenteraad in Stellendam: zwembad en migratie grootste zorgen van bewoners

Op donderdag 20 november 2025 bezocht de gemeenteraad samen met het college van burgemeester en wethouders het dorp Stellendam. Het doel van dit kerncontactbezoek was om direct van bewoners te horen wat er speelt in het dorp, welke initiatieven er zijn en welke kwesties aandacht vragen. Het bezoek bestond uit een rondleiding door Stellendam en een inwonersavond in ’t Haegse Huus.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman opende de bijeenkomst en gaf aan dat de gemeente vooral wilde luisteren naar ervaringen van inwoners. Stellendam werd door haar omschreven als een dorp met een eigen karakter, waarin verschillende sectoren en verenigingen een rol spelen in het dagelijkse dorpsleven.

Rondleiding

Tijdens de middag kreeg de gemeentelijke delegatie uitleg over verschillende plekken in Stellendam. De dorpsraad wees op de ijsbaan, die door een lekkage niet meer goed functioneert, maar wel intensief wordt gebruikt door kinderen en vrijwilligers. Bewoners hopen dat de locatie behouden blijft en mogelijk kan worden uitgebreid.

Ook de oude haven kwam aan bod. Daar moet een gebouwtje worden verwijderd en een beschadigd glaskunstwerk worden hersteld of vervangen. Volgens de dorpsraad is het belangrijk dat de plek wordt opgeknapt vanwege de historische waarde.

Daarnaast werden enkele lokale initiatieven getoond. Zo biedt Caty’s Pakhuis voedsel aan bewoners die niet in aanmerking komen voor de Voedselbank. De supermarkt en ’t Haegse Huus vervullen beide een ontmoetingsfunctie in het dorp. Bij OBS Stellegors werd uitleg gegeven over een verkeersproject dat door ouders en leerlingen is gestart om de schoolomgeving veiliger te maken. De Warme Kamer, een ontmoetingsplek van de hervormde kerk, werd eveneens bezocht.

Zorgen

Tijdens de inwonersavond kwamen verschillende onderwerpen naar voren. De opkomst was groot. Inwoners konden tijden deze avond in gesprek met raadsleden, wethouders, de burgemeester en de wijkagent. Ook waren er informatiestands van onder meer Oost West Wonen, Buurtbemiddeling, Stichting ZIJN en het Energieloket.

De gemeente noemde woningbouw, verkeersveiligheid en de toekomst van de visserij en maritieme sector als belangrijke aandachtspunten tijdens deze bijeenkomst. Bewoners spraken daarnaast zorgen uit over het zwembad en over veranderingen in het dorp door migratie.

