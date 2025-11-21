Wat gebeurt er allemaal op de Oudelandsedijk?

De Oudelandsedijk, de belangrijke schakel tussen Sommelsdijk en Dirksland, is sinds 27 oktober 2025 afgesloten wegens grootschalig onderhoud. De werkzaamheden, waaronder het aanleggen van nieuwe drempels, duren nog enkele weken. Omgevingsmanager Liesbeth van Dijke van aannemer Van Gelder vertelt hoe het werk verloopt en wat weggebruikers kunnen verwachten.

Hergebruik

De werkzaamheden zijn gestart met het frezen van het bestaande asfalt. Van Dijke legt uit dat dit betekent dat een laag van het asfalt van de weg wordt afgehaald, waarna het wordt gerecycled in nieuwe asfaltmengsels. Dit hergebruik van oud asfalt draagt bij aan de duurzaamheid van het project.

Vervolgens is de betonnen fundering van de dijk aangepakt. Door middel van zogenaamd 'gatenprikken' en het doorslijpen van het aanwezige staal, wordt het beton voorbereid op de afvoer. Ook hier wordt ingezet op circulair bouwen.

Van Dijke benadrukt het voordeel van dit proces: "Het beton wat hier wordt afgevoerd, wordt dichtbij vermalen tot betongranulaten. Dat wordt weer de nieuwe fundering voor de weg." De nieuwe wegopbouw bestaat uit het afgraven van het zandbed, het aanbrengen van een wegendoek en daarover de gemalen betonplaten als fundering.

Planning

De aannemer ligt naar eigen zeggen goed op schema. De eerste asfaltlaag zal naar verwachting eind november worden aangebracht. De oplevering van de vernieuwde Oudelandsedijk staat gepland voor 19 december 2025.

Dringende oproep

Ondanks de afzettingen met hekken, wordt het werkvak, inclusief het fietspad, nog steeds betreden door omstanders. Volgens van Dijke is dit een gevaarlijke situatie. "Het fietspad is uitsluitend bedoeld voor bewoners en bedrijven die in het werkvak gevestigd zijn. Er rijdt veel vrachtverkeer," waarschuwt de omgevingsmanager. Van Dijke wijst op de risico’s, zoals het mogelijk wegvliegen van brokstukken bij het bewerken van het beton. De aannemer doet daarom een dringend beroep op het publiek om het werkvak niet te betreden: "Voor de veiligheid vragen we echt de mensen om niet te komen kijken in het werkvak."

Door Internetredactie Omroep Archipel