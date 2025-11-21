Dodelijk ongeval op de Oudelandsedijk bij Dirksland

Vrijdag 21 november 2025 heeft er op de Oudelandsedijk tussen Dirksland en Nieuwe-Tonge een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Omstreeks 18:30 uur raakte een personenwagen van de dijk en vloog in brand. De brandweer heeft het vuur kunnen blussen, maar dit mocht niet baten. De inzittende is om het leven gekomen.

Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. Volgens de politie was het slachtoffer waarschijnlijk de enige inzittende. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog meer mensen in de auto zaten.

De Oudelandsedijk is voorlopig afgesloten voor onderzoek.

Door Internetredactie Omroep Archipel