Dorpsraad Dirksland blijft brug tussen inwoners en gemeente

In het radioprogramma Op de Hoagte wordt de komende maanden een serie uitzendingen gemaakt waarin de dorpsraden van Goeree-Overflakkee centraal staan. In deze afleveringen schuiven vertegenwoordigers van een dorpsraad aan om te vertellen over hun werkzaamheden, activiteiten en de thema’s die in hun dorp spelen. Op woensdag 12 november 2025 was het de beurt aan Jan Leenders en Ronald Hogenraad van Dorpsraad Dirksland.

De Dorpsraad van Dirksland speelt een steeds belangrijkere rol in het samenbrengen van wensen uit het dorp en de uitvoerende kracht van de gemeente. Tijdens een recent gesprek werd duidelijk hoe breed de onderwerpen zijn die op tafel komen en hoeveel invloed inwoners via de dorpsraad daadwerkelijk kunnen uitoefenen.

Verlengstuk van de gemeente

De dorpsraad noemt zichzelf een schakel tussen dorp en bestuur. “Je kan ook zien dat we een soort vooruitgeschoven post zijn van de gemeente,” werd benadrukt. In de vergaderingen schuift steevast iemand van de gemeente aan, wat zorgt voor korte lijnen en concrete opvolging. “Het is niet zo dat als je iets inbrengt dat er niks mee gebeurt. Er komt altijd wel een reden waarom iets gebeurt.” Ook de wijkagent en verkeersspecialisten van de gemeente zijn regelmatig aanwezig. Daardoor kunnen onderwerpen, van verkeersveiligheid tot jeugdvoorzieningen, snel worden besproken.

Groot project: centrum en havenkanalen

De komende jaren staan grote veranderingen gepland, waaronder de herinrichting van de havenkanalen en het centrum van Dirksland. Dat traject is volgens de dorpsraad nog volop in beweging: “Het gaat gebeuren. Alleen de vorm hoe en op welke wijze, daar is nog wat discussie over.” Onder andere het Schelpenpad, het Korte Weegje en straks ook de Voorstraat komen aan de beurt. Vooral de Voorstraat is urgent, omdat in 2027 het riool en de ondergrondse leidingen vervangen moeten worden.

Pumptrack voorbeeld van jongereninitiatief

Een recent succesverhaal is de pumptrack, een sportparcours voor steps en skateboards. Het initiatief kwam van vijf jonge Dirkslanders die met hun moeders bij de dorpsraad aanklopten. “Ze moesten zelf hun woord doen,” aldus de raad. Daarna pakte de gemeente het op en werden in het Rondeel schetsen gemaakt. Na procedures, vergunningen en een flinke doorlooptijd ligt de baan er nu.

De dorpsraad ziet hoe intensief de jeugd er gebruik van maakt, maar maakt zich ook zorgen over vandalisme: “Er zijn al grasplaggen op de baan gegooid om het te verstieren.” Daarom wordt zelfs verlichting overwogen: “Want als er verlichting is, wordt er minder gevandaliseerd. Ja, sorry hoor, maar… daar leven we nu in.”

Open vergaderingen: iedereen welkom

De Dorpsraad benadrukt dat inwoners altijd welkom zijn om mee te praten. “Elke eerste donderdag van de maand, om half acht in Onder de Wiek, hebben we gewoon de open vergadering. Iedereen is van harte welkom. Hoe meer mensen, hoe meer vreugd.”

Daarnaast is er altijd een rondvraag, waardoor inwoners problemen, ideeën of zorgen direct kunnen aandragen.

Door Internetredactie Omroep Archipel