Het waterschap controleert onderhoud van sloten tijdens maaischouw

Maandag 1 december 2025 start het waterschap Hollandse Delta in het hele werkgebied tussen de Nieuwe Maas en de Grevelingen, van de Biesbosch tot de Noordzee, met de jaarlijkse maaischouw. Tijdens deze controle kijkt het waterschap of sloten en slootkanten goed worden onderhouden, zodat het water vrij kan stromen en de waterkwaliteit op peil blijft. Tot die tijd hebben perceeleigenaren de kans om het onderhoud zelf te regelen.

Grote sloten worden meestal door het waterschap zelf gemaaid, kleine sloten vaak door de eigenaren van het aangrenzende perceel. Als het onderhoud niet goed is uitgevoerd, krijgen de eigenaren een brief van het waterschap. De maaischouw helpt bovendien om wateroverlast in de natte herfst- en wintermaanden te voorkomen.

Slootonderhoud

Voor elke sloot staat vast wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. Het werk bestaat uit het verwijderen van waterplanten, bladeren en afval uit de sloot, het maaien van de slootkanten, het schoonmaken van duikers onder bijvoorbeeld opritten, het verwijderen van bagger en het zorgen dat er geen takken te dicht bij of in de sloot hangen. Hoe vaak deze werkzaamheden nodig zijn, hangt af van de situatie ter plekke. Gras maaien langs de sloot is bijvoorbeeld vaker nodig dan bagger verwijderen. Eigenaren kunnen dit zelf doen of een hovenier of aannemer inschakelen.

Bij brede sloten van meer dan drie meter is het genoeg om alleen het doorstroomprofiel vrij te maken, zodat een deel van de begroeiing kan blijven staan. Bij smallere sloten moet alle beplanting worden verwijderd om dichtgroei te voorkomen.

7.000 kilometer

Elk jaar controleren de schouwmeesters zo’n 16.500 sloten, samen goed voor meer dan 7.000 kilometer aan waterlopen. Zo zorgt het waterschap voor sloten die genoeg ruimte bieden voor water, beter doorstromen, minder stankoverlast geven en bijdragen aan een betere waterkwaliteit.

Meer informatie staat op de website van het waterschap.

Door Internetredactie Omroep Archipel