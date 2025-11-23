Stadsraad Goedereede versterkt dorpsgevoel met ‘De Goede Nieuwe Tijd’

Het radioprogramma Op de Hoagte is gestart met een nieuwe serie uitzendingen waarin de dorpsraden van Goeree-Overflakkee centraal staan. Op woensdag 5 november 2025 was het de beurt aan Adam van Heest en Sabine Verheijen van de Stadsraad Goedereede. Beide gasten belichtten hoe de stadsraad zich inzet voor een hechte en betrokken gemeenschap in Goedereede, Oostdijk en Nieuwendijk, met bijzondere aandacht voor het initiatief De Goede Nieuwe Tijd.

Door Redactie Op de Hoagte

Na de gemeentelijke herindeling in 2013 en de vorming van de gemeente Goeree-Overflakkee, ontstond er een grotere afstand tussen inwoners en het lokale bestuur. “De gemeente wordt steeds groter, en de vraagstukken van inwoners komen daardoor soms niet bij de juiste mensen terecht,” legt Adam van Heest, secretaris van de Stadsraad, uit. “Wij proberen een brug te zijn tussen de gemeenschap en het gemeentebestuur, maar ook tussen de inwoners onderling.”

Het project 'De Goede Nieuwe Tijd' richt zich op het bevorderen van sociale cohesie en het versterken van wederzijdse steun. Sabine Verheijen vertelt: “Het gaat niet alleen om formele zorg, maar om echte aandacht voor elkaar. Soms weten mensen niet waar ze hulp kunnen vinden of durven ze niet om hulp te vragen. Wij willen signalen oppikken en verbinden, zodat niemand tussen wal en schip valt.” Binnen het initiatief staan drie concrete projecten centraal:

Dorpswinkel

Goedereede verloor recentelijk de laatste dorpswinkel, waardoor het sociale hart van de gemeenschap een stukje leegliep. De stadsraad onderzoekt via een vragenlijst bij bewoners of er behoefte is aan een nieuwe winkel of alternatieve vormen van voorziening, zoals gezamenlijke boodschappen of een mobiele service.

Centrale ontmoetingsplek

Verheijen wil een plek creëren waar inwoners elkaar kunnen treffen, informatie kunnen vinden en laagdrempelig contact hebben. “Het idee is een plek waar je op een goede ochtend koffie kunt drinken, de krant leest en onverwachts buren of bekenden ontmoet. Zo brengen we het sociale leven weer bij elkaar.”

Voorzorgcirkels

Deze groepjes helpen inwoners met kleine dagelijkse taken, zoals boodschappen doen, gras maaien of een klusje in huis. Zo kunnen mensen langer zelfstandig blijven en wordt professionele zorg alleen ingeschakeld wanneer dat echt nodig is. Van Heest: “Het is belangrijk om zo lang mogelijk weg te blijven bij professionele zorg, want vrijwilligers kunnen veel van de praktische hulp leveren wat het dagelijks leven makkelijker maakt.”

Betrekken van alle generaties

Het initiatief benadrukt dat alle leeftijdsgroepen een rol spelen in de gemeenschap. “Jongeren moeten ook actief meedoen,” zegt Verheijen. “Als dit alleen op de schouders van oudere inwoners komt te rusten, is het project op de lange termijn niet houdbaar. Een echte gemeenschap bestaat uit jong en oud, man en vrouw, kerkelijk en niet-kerkelijk.”

Samenwerking en transparantie

Het project is volledig gebaseerd op input van de inwoners zelf. De stadsraad wil geen oplossingen opleggen, maar luisteren naar wat de gemeenschap nodig heeft. “Het moet echt vanuit de inwoners komen,” benadrukt Van Heest. “Als wij iets met veel tijd en energie proberen op te tuigen waar de gemeenschap niet op zit te wachten, dan moeten we dat vooral niet doen. Het is niet onze show, het is hun gemeenschap.”

Binnenkort wordt een folder met informatie en een vragenlijst huis aan huis verspreid. Inwoners kunnen zowel digitaal als op papier hun mening en ideeën delen. Deze input vormt de basis voor het verder uitwerken van de drie kernprojecten en helpt de stadsraad te bepalen waar de grootste behoefte ligt.

Met De Goede Nieuwe Tijd wil de Stadsraad Goedereede een hechte, zelfredzame gemeenschap versterken waarin bewoners oog hebben voor elkaar, signalen oppikken en actief bijdragen aan hun eigen leefomgeving.

