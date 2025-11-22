Ooltgensplaat wint Dorpsvernieuwingsprijs 2025

Op 22 november 2025 is in Twello de Dorpsvernieuwingsprijs 2025 uitgereikt. Een bijzondere editie: het is dit jaar twintig jaar geleden dat de eerste Dorpsvernieuwingsprijs in Nederland werd toegekend. De prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt aan een dorp dat zich onderscheidt door vernieuwing, samenwerking en gemeenschapskracht. De jury koos unaniem voor Ooltgensplaat als winnaar van de Dorpsvernieuwingsprijs 2025.

Ooltgensplaat ontvangt een bedrag van € 3.000,- om een nieuw dorpsinitiatief te realiseren. Daarnaast mag Ooltgensplaat in 2027 Nederland vertegenwoordigen bij de Europese Dorpsvernieuwingsprijs, waar dorpen uit heel Europa elkaar inspireren met vernieuwende vormen van samenleven, samenwerken en zorgen voor elkaar.

Ooltgensplaat onderscheidt zich door een uitzonderlijk sterkte en vernieuwende jongerenaanpak. Jongeren krijgen volledige ruimte om hun eigen ideeën te ontwikkelen en te realiseren – van het opzetten van een skatepark tot het organiseren van activiteiten en het vormgeven van hun eigen Jongerenraad.

De jury noemt de aanpak “radicaal vormvrij, inspirerend en zeer eigentijds”: een manier van werken die dorpen in heel Nederland laat zien wat er mogelijk wordt wanneer jongeren écht eigenaar mogen zijn van hun eigen omgeving.

Onderscheidend karakter van de winnaar

Ooltgensplaat onderscheidt zich door een volledig jongeren gedragen aanpak. De Jongerenraad werkt vormvrij, zelfstandig en met zichtbaar resultaat. De jury ziet hierin een vernieuwend voorbeeld van vertrouwen, eigenaarschap en doorzettingsvermogen dat functioneren van dorpsraden een nieuwe impuls kan geven.

Achtergrond Dorpsvernieuwingsprijs

De Dorpsvernieuwingsprijs wordt georganiseerd door de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). De prijs maakt de kracht van dorpen zichtbaar en inspireert andere kernen om met bewonersinitiatieven aan de slag te gaan.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel