Aangepaste vorm van Dodenherdenking 4 mei 2021

Ook in 2021 vond Dodenherdenking vanwege coronamaatregelen op een andere manier plaats dan gebruikelijk. Binnen de gemeente Goeree-Overflakkee legden bestuurders een krans bij de oorlogsmonumenten waar normaal gesproken een herdenkingsmoment wordt georganiseerd. Behalve een fotograaf waren daar geen andere personen bij aanwezig.

Op 4 mei legden burgemeester, wethouders en een aantal raadsleden kransen bij de oorlogsmonumenten waar normaal gesproken een herdenking plaatsvindt. Stichting WO2GO legde bloemen bij de graven van de omgekomen vliegeniers en bij de Joodse en Armeense monumenten. Ook werden er bloemen gelegd bij de monumenten voor de gevallenen van voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Daarbij waren, behalve de fotograaf, geen andere personen aanwezig.

Toespraak burgemeester

Als alternatief voor de toespraken van alle bestuurders, was een toespraak van burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman online te zien via diverse media. Deze toespraak is ook nu nog te bekijken via de website en social mediakanalen van de gemeente.

Nationale Dodenherdenking

Op 4 mei, de dag van Nationale Dodenherdenking, worden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, oorlogssituaties en vredesmissies nadien herdacht. Het gemeentebestuur hecht er veel waarde aan om deze dag stil te staan bij de slachtoffers en hun nabestaanden.